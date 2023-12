Open day all’IIS Morra- Da Vinci’’

Si comincia sabato 16 dicembre e si va avanti fino al 21 gennaio 2024 per le giornate di apertura, gli Open days, all’ Istituto di istruzione superiore ‘’Isabella Morra- Leonardo Da Vinci’’ di Matera per il consueto appuntamento con l’orientamento scolastico. La dinamica preside Caterina Policaro ha affidato a un comunicato date, contenuti, obiettivi e l’offerta che, insieme a docenti e allievi, presenterà ai ragazzi che dalle scuole medi verranno a visitare la scuola. Ce n’è davvero per tutti i sogni, progetti e ambizioni e con una formazione adeguata, supportata da professionalità e attrezzature adeguati. Ma spazio anche agli adulti, con i corsi serali per i servizi socio sanitari. L’Istituto guarda avanti, ci mancherebbe, e si è attivato per due nuovi corsi Servizi culturali e dello spettacolo e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico, oltre che i corsi serali settore Moda e Mat. Se autorizzati è un motivo in più per iscriversi e frequentare. Senza dimenticare la disponibilità di nuovi spazi, con il completamento dei lavori della nuova ala al “Morra’’ di via Dante.



IL COMUNICATO STAMPA

IIS Morra-Da Vinci Matera: Orientamento alla scelta scolastica, Open day e presentazione offerta formativa

Si comunicano gli appuntamenti per le giornate di Open Day in vista delle iscrizioni alle prime classi delle scuole di II grado. L’IIS isabella Morra – Da Vinci di Matera ha – al momento – previsto tre giornate aperte alle famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi terze del I grado: sabato pomeriggio, 16 dicembre 2023 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sabato pomeriggio, 13 gennaio 2024 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e domenica domenica mattina, 21 gennaio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Tante sono le iniziative di orientamento scolastico messe in campo dal nostro Istituto con visite dei laboratori presenti nell’istituto, attività laboratoriali e presentazioni a cura delle studentesse e degli studenti, oltre che dei docenti della scuola, relativamente alle specifiche dei vari indirizzi di studio.

I cosiddetti Open Day sono occasioni di incontro e di scoperta di quella che è l’offerta formativa della scuola secondaria IIS Isabella Morra – Da Vinci e degli sbocchi occupazionali. Nelle tre giornate le famiglie delle studentesse e degli studenti delle scuole di I grado interessate all’iscrizione potranno ricevere tutte le informazioni relative all’ampio ventaglio degli indirizzi di studio che sono i seguenti: indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico; indirizzo Servizi commerciali; indirizzo Industria e artigianato per il Made In Italy-Moda, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – declinaz. “Apparati e impianti” e “Mezzi di trasporto”. Con possibilità, sulla base del numero di iscrizioni che perverranno, di attivare l’indirizzo “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale”, e l’indirizzo Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolaz. “Biotecnologie Ambientali”.

E’ infine possibile, per gli adulti, l’iscrizione al corso serale “Servizi socio sanitari”

Il nostro Istituto ha promosso la procedura per l’attivazione di due nuovi percorsi di studio: Servizi culturali e dello spettacolo e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico, oltre che i corsi serali settore Moda e Mat, con l’auspicio che, se autorizzati, possano arricchire il ventaglio degli indirizzi professionali disponibili.