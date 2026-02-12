Open Day al Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera

“Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera invita studenti, famiglie e appassionati a partecipare all’Open Day – Orientamento, in programma il 17 e 18 febbraio presso l’Auditorium “Gervasio”. Due giornate -si legge nella nota- dedicate alla scoperta dell’offerta formativa, all’incontro con i docenti e alla conoscenza diretta della vita accademica, in un clima di condivisione e partecipazione. Il programma prevede, nelle mattinate del 17 e 18 febbraio (ore 9.30 – 12.00), le esibizioni dei gruppi cameristici del Conservatorio, occasione preziosa per ascoltare dal vivo il lavoro artistico degli studenti e cogliere la qualità e la varietà dei percorsi formativi. Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio (ore 15.00 – 18.00) spazio alla prova aperta dell’Orchestra di Fiati, momento particolarmente significativo che consentirà al pubblico di osservare dall’interno il processo di preparazione orchestrale e il dialogo costante tra docenti e allievi. L’Open Day rappresenta un appuntamento centrale nel percorso di orientamento del Conservatorio, da sempre impegnato nel dialogo con il territorio e nel rafforzamento del legame sinergico con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’Istituzione come centro di alta formazione artistica, laboratorio di ricerca e spazio di sperimentazione, capace di coniugare tradizione e innovazione, repertorio classico e nuovi linguaggi musicali.” «Il Conservatorio Duni è un presidio culturale vivo e dinamico, aperto alla città e al confronto con le scuole» – dichiara il Direttore Carmine Antonio Catenazzo – «Con l’Open Day vogliamo offrire non solo informazioni sui corsi di studio, ma un’esperienza concreta della nostra comunità accademica. La formazione musicale oggi richiede radici solide e uno sguardo aperto ai nuovi linguaggi e alle prospettive artistiche in continua evoluzione.» «Il Conservatorio – ha aggiunto il Presidente del Conservatorio, Michele Niglio – rappresenta un punto di riferimento per Matera e per l’intero territorio lucano. Investire nella formazione musicale significa investire nel futuro culturale della comunità. Il dialogo costante con le scuole e l’apertura alle trasformazioni del panorama musicale contemporaneo sono elementi essenziali della nostra missione istituzionale.» Per informazioni e prenotazioni: info@conservatoriomatera.it Referente: prof.ssa Maria Maddalena Notarstefano. m.notarstefano@conservatoriomatera.it – tel. 0835.333202 – www.conservatoriomatera.it. “

