Open day a Scuola Ombre Meridiane per corso sceneggiatura

“Domenica 12 novembre alle ore 11:30, presso la sede della Scuola Ombre Meridiane in Recinto Cavone – 5 a Matera, si terrà l’Open Day del corso di Sceneggiatura organizzato dai responsabili della scuola, Ivan Moliterni e Mariangela Tantone, insieme al regista e docente Diego Maragno.” Lo si apprende da una nota in cui si legge ancora che: “La sceneggiatura, evocando immagini significative e forti, mediante l’impiego del linguaggio, può rivelarsi un potente mezzo che si adatta a molte esigenze, da quelle professionali a quelle creative.

L’appuntamento servirà a illustrare i contenuti e i dettagli del corso (il cui inizio è in programma il 23 novembre 2023), articolato in tre parti:

– Regole della narrazione

– Scrivere la sceneggiatura

– La struttura del lungometraggio

Il ricco programma prevede, inoltre, 4 incontri di approfondimento con analisi guidata della sceneggiatura ed esempi pratici che si focalizzeranno sulla struttura narrativa del cinema americano, sul rapporto tra cinema d’autore e realtà narrata, sul legame tra sceneggiatura e recitazione, sul rapporto con lo spettatore. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Tutti i dettagli sono consultabili al link: https://www.zetema.org/prodotto/sceneggiatura/ Per informazioni contattare il numero 379 152 7785 o inviare mail a ombremeridiane@gmail.com.”

