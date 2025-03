Onyxdischimatera con ”TroveRemo” tra i 100 di Jazzit

Già entrarci, essere considerati è un bel riconoscimento, aldilà del ”commerciale” dato sulle copie venduta. Ma contano contenuti, scelte, artisti, ricerca, ispirazione che parlano di Basilicata e del Gezziamoci, il festival dell’Onyx che lega suoni e territorio. ”TroveRemo” si inserisce a pieno titolo nelle selezioni premiate dalla rivista.Per appassionati e neofiti è uno spunto per guardare con rinnovato interesse al lavoro, spesso silenzioso, di un sodalizio – l’Onyx jazz club- che ha il merito di fare rete, coinvolgere anche artisti stranieri. Serve anche questo, in piccolo se volete, per rompere quell’isolamento usato e abusato in tutti i contesi e che è alla base di quella ”mediocrità” della gestione della cosa pubblica e dell’economia che sta depauperando, giorno dopo giorno, il futuro della Basilicata. Sono i giovani che non trovano opportunità, considerazioni per restare. ”TroveRemo” soluzioni e,soprattutto, volontà per invertire la tendenza. Provate ad ascoltare un brano…



ONYXDISCHIMATERA

“TroveRemo” è tra i 100 Greatest Jazz Album di JazzIt

Per la seconda volta, un disco dell’etichetta materana OnyxDischi riceve questo prezioso riconoscimento.

Oggi, 19 marzo 2025, la rivista di settore JazzIt pubblica la classifica dei 100 album jazz più

interessanti del 2024, inserendo anche “TroveRemo”, produzione OnyxDischi, n. catalogo

037. Era già successo nel 2021 con “Suoni del Futuro Remoto”, il vinile del Collettivo Onyx

diretto da Joe Johnson con ospite Paolo Fresu e Massimo Ottoni.

OnyxDischi bissa nel 2024 la sua presenza all’interno di questo prestigioso elenco con

l’ultima sua produzione “TroveRemo”, un disco con Gianluigi Trovesi ai soli clarinetti e

Marco Remondini al violoncello ed elettronica. Un concept album curato nella grafica dalla

LABA (Libera Accademia delle Belle Arti di Brescia) che ha da poco instaurato un rapporto

di collaborazione con l’associazione materana Onyx Jazz Club.

Scrivono da JazzIt: “Siamo giunti alla quindicesima edizione dei Jazzit Awards, che non

intendono essere un premio o una classifica — nelle arti, questi strumenti hanno poco senso

— quanto come un impegno, una selezione e una sorta di ricognizione e analisi di ciò che

accade nel mondo della produzione discografica jazz, sia italiana che internazionale. Un

punto di osservazione, è inutile negarlo, che intende offrire uno sguardo e un sostegno alla

scena jazzistica nazionale, perché abitiamo e viviamo quotidianamente a fianco di questa

comunità artistica. Ogni anno, con cura, attenzione e passione, e senza mai cedere alla

facilità della popolarità, selezioniamo i 100 album più rilevanti, non per il loro successo o la

visibilità raggiunta dagli autori e interpreti, ma per la loro capacità di distinguersi in un

universo che è in costante trasformazione. Album che sanno innovare, che sanno osare,

ma anche produzioni che portano avanti tradizioni e linguaggi profondamente radicati nel

jazz. Perché la qualità non è figlia di uno stile, ma dei sentimenti che essa sa trasmettere.

Questa selezione vuole rappresentare una varietà di stili e linguaggi. Con oltre 1.300 CD

ascoltati e prodotti nel 2024 (quelli che siamo riusciti a reperire e ascoltare), possiamo

affermare con certezza che il panorama jazz si conferma sorprendentemente vivo e fertile.

I Jazzit Awards nascono anche con un obiettivo preciso: valorizzare e promuovere chi

contribuisce al jazz, in ogni sua forma. Dai musicisti agli autori, dagli arrangiatori ai

produttori, dai fonici ai comunicatori, fino agli editori e a tutti coloro che, dietro le quinte,

rendono possibile che questa musica continui a vivere, a emozionare, a trasformarsi. Un

riconoscimento sincero e appassionato, dunque, a chi continua a spingere i confini della

creatività”.



APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it

C.F. e P. IVA 00588910778

Il JazzIt 100 Greatest Jazz Album è anche la conferma di come dalla Basilicata, attraverso

il festival Gezziamoci, arrivato alla 38esima edizione, transitano musicisti interessanti nel

panorama italiano e internazionale. Prova ne sono le presenze di artisti come Gianfranco

Menzella, Giuseppe Venezia e Aldo Di Caterino, solo per citarne alcuni.

Ancora una volta, OnyxDischi si conferma un’etichetta in grado di proporre all’attenzione

degli appassionati di jazz idee e artisti mai banali in grado di arricchire il panorama della

progettualità musicale italiana. Molte le iniziative in programma, tra cui la pubblicazione di

produzioni che valorizzano in formato digitale alcune degli storici titoli del nostro catalogo.

La prima è stata “Pierino, il lupo e altre cantastorie” di Ettore Fioravanti & Belcanto

(bfan.link/pierino-il-lupo-e-altre-cantastorie), seguiranno domani 20 marzo “Meditango” di

Bruno Tommaso, Eugenio Colombo, Ramberto Ciammarughi, Adele Madau, Roberto

Schiano, Ettore Fioravanti (bfan.link/meditango) e nei prossimi mesi “Dialogo a corde” di

Ares Tavolazzi e Domenico Caliri duo, “Materioso” di Steve Lacy e la pubblicazione del

disco dei Koda 5et, vincitori del contest rivolto a talenti emergenti, organizzato dall’Onyx

Jazz club, il 21 giugno 2024.

Buon ascolto!

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed

iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato

il 23 gennaio i suoi quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del

jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì

nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso

che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la

formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 4711589 – info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclub – TWITTER: Onyx

Jazz Club Matera

Ufficio stampa: Emilio Paolo Oliva

Social Media Manager: Marina Gemma

Media Partner: Trm Network

Fotografia: Enza Doria

APS Onyx Jazz Club ETS | Via Carlo Collodi, 2 – 75100 Matera | Telefono 331 4711589

www.onyxjazzclub.com info@onyxjazzclub.it

C.F. e P. IVA 00588910778