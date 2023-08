Omaggio ai Pynk Floyd e poi Fabi suggestioni al Lago di Monticchio

Il silenzio lacustre dei laghi vulcanici di Monticchio per un omaggio ai Pynk Floyd, a quel ” The Dark side of the moon”, che resta una pietra miliare dello storico gruppo inglese. E poi il concerto di Nicolò Fabi( di scena a Matera il 13 agosto dopo il rinvio di ieri causa maltempo) che hanno richiamato 1100 appassionati per la XXIV edizione del Vulcanica live festival



LA NOTA DEL VULCANICA LIVE FESTIVAL

Si è conclusa domenica 6 agosto 2023 la XXIV edizione del Vulcanica Live Festival, l’appuntamento dell’estate lucana che porta la musica nel Vulture; circa 1100 presenze per due serate che hanno visto esibirsi tra i ruderi dell’anno Mille del Monastero di Sant’Ippolito una formazione “site specific” di 13 elementi che ha omaggiato l’indimenticato “The dark side of the moon” dei Pink Floyd pubblicato il 1 marzo del 1973 e l’esibizione in solo di Niccolò Fabi sulle rive del Lago Piccolo.

“Si è conclusa un’esperienza meravigliosa” commenta il direttore artistico Vincenzo Paolino “veder crescere questo Festival di anno in anno ci dà la carica per continuare ad organizzare appuntamenti di qualità che arricchiscono la proposta culturale della Basilicata sia per i chi viene qui in vacanza ma soprattutto per chi vive in Basilicata”.



Foto di Giovanni Marino