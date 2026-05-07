HomeEventiOmaggio a "The Voice" ad Area 8
Eventi

Omaggio a “The Voice” ad Area 8

Franco Martina
Di Franco Martina

Per Frank Sinatra parlano, anzi cantano e suonano, brani di successo come” My way,Strangers in the night,I’ve got you under my skin,New york, new york,Fly me to the moon, The lady is a tramp, All the way,Something stupid” e tanti altri. E per il popolare ”The Voice” venerdì 8 maggio presso Area 8, a Matera, una serata tutta per lui e per i suoi fans con ” Frank Sinatra project” . A esibirsi Whith Piero Dotti& His Group, con Piero Dotti voce, Mike Rubini alto sax, Dino Plasmati alla chitarra, Valerio Santarsiero al basso e Vito Plasmati alla batteria.

Articolo precedente
Continua ”Alto Impatto” della Polizia. Controlli e sanzioni anticaporalato
Articolo successivo
La Banca europea degli investimenti opportunità per il Sud.Se ne parla a Bari
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti