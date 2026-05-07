Omaggio a “The Voice” ad Area 8

Per Frank Sinatra parlano, anzi cantano e suonano, brani di successo come” My way,Strangers in the night,I’ve got you under my skin,New york, new york,Fly me to the moon, The lady is a tramp, All the way,Something stupid” e tanti altri. E per il popolare ”The Voice” venerdì 8 maggio presso Area 8, a Matera, una serata tutta per lui e per i suoi fans con ” Frank Sinatra project” . A esibirsi Whith Piero Dotti& His Group, con Piero Dotti voce, Mike Rubini alto sax, Dino Plasmati alla chitarra, Valerio Santarsiero al basso e Vito Plasmati alla batteria.