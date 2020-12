“Nel 2019, a Matera, ha registrato un doppio sold out per i concerti presentati nell’ambito di Suoni del Futuro Remoto e adesso Nils Berg Cinemascope con il progetto “Matera dreaming” regala un omaggio alla città con due concerti in streaming da Goteborg il 10 dicembre a partire dalle 15 ,00 (https://www.facebook.com/goteborgcom/ ) e da Stoccolma l’11 dicembre a partire dalle 16,00 (https://www.facebook.com/kungstradgarden).”

“Il progetto di Nils Berg – commenta il presidente dell’Onyx Jazz club, Gigi Esposito – realizzato su immagini e suoni di Matera, che verrà presentato con un doppio appuntamento il 10 e l’11 dicembre, prosegue il discorso che la nostra associazione ha avviato da tempo ovvero raccontare il territorio attraverso produzioni artigianali e sperimentali e che ha visto in Suoni del futuro remoto una delle sue tappe più significative entrate a far parte della programmazione della Fondazione Matera- Basilicata 2019 con cui è stato co prodotto nell’anno in cui la città è stata Capitale europea della Cultura.

Nils Berg è considerato una delle voci più influenti del jazz scandinavo. Sin dal suo debutto nel 2004, ha pubblicato otto album come leader ed ha avuto numerose collaborazioni in differenti progetti tra cui Håkan Hellström, il Cullberg Ballet, Forss e Mando Diao.

Il Cinemascope Trio, nato sette anni fa con Christopher Cantillo alla batteria e Josef Kallerdahl al basso, utilizza video clips di cantanti e musicisti provenienti dai quattro angoli del mondo per nuove installazioni e produzioni che aprono rapporti fra la realtà svedese e quella del resto del pianeta.”