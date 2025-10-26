Omaggio a Charlot con il Jazz and Movie

L’october jazz di Altamura è anche questo, con il jazz che si lega al cinema, e a personaggi del cinema muto con il grande Charlie Chaplin, noto come Charlot.Sarà il quintetto di Antonio Dambrosio, venerdì 31 ottobre, presso l’auditorium del Sacro Cuore, dopo l’introduzione di Stefano Lorusso del cineclub Formiche Verdi, a riproporre atmosfere jazz sui film che vide protagonista Charlot nelle strade e nella vita newyorkese degli inizi del ‘900. E qui la scaletta…è da scoprire durante il concerto. Annotate e telefonate…
🎷 𝐎𝐂𝐓𝐎𝐁𝐄𝐑 𝐉𝐀𝐙𝐙 𝟐𝟎𝟐𝟓
3^ ᴀᴘᴘᴜɴᴛᴀᴍᴇɴᴛᴏ
𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐃𝐀𝐌𝐁𝐑𝐎𝐒𝐈𝐎 𝟓𝐞𝐭
𝐉𝐀𝐙𝐙 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐄
🎩 Oᴍᴀɢɢɪᴏ ᴀ 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐥𝐢𝐧
📅 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟑𝟏 𝐎𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓
🕘 Oʀᴇ 21:00
📍 Aᴜᴅɪᴛᴏʀɪᴜᴍ Sᴀᴄʀᴏ Cᴜᴏʀᴇ
📌 ᴄ/ᴏ Cʜɪᴇsᴀ Sᴀᴄʀᴏ Cᴜᴏʀᴇ – Aʟᴛᴀᴍᴜʀᴀ
Iɴᴛʀᴏᴅᴜᴢɪᴏɴᴇ ᴅɪ: 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐋𝐨𝐫𝐮𝐬𝐬𝐨 – 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐦𝐮𝐫𝐚
Uɴ ᴠɪᴀɢɢɪᴏ ᴍᴜsɪᴄᴀʟᴇ ᴛʀᴀ ᴊᴀᴢᴢ ᴇ ᴄɪɴᴇᴍᴀ, ɪɴ ᴜɴ ᴏᴍᴀɢɢɪᴏ ᴜɴɪᴄᴏ ᴀʟʟ’ᴜɴɪᴠᴇʀsᴏ ᴘᴏᴇᴛɪᴄᴏ ᴅɪ Cʜᴀʀʟɪᴇ Cʜᴀᴘʟɪɴ.
Iʟ Aɴᴛᴏɴɪᴏ Dᴀᴍʙʀᴏsɪᴏ 5ᴇᴛ ᴀᴄᴄᴏᴍᴘᴀɢɴᴇʀᴀ̀ ɪʟ ᴘᴜʙʙʟɪᴄᴏ ɪɴ ᴜɴ’ᴇsᴘᴇʀɪᴇɴᴢᴀ ᴇᴍᴏᴢɪᴏɴᴀɴᴛᴇ ᴛʀᴀ ᴀᴛᴍᴏsғᴇʀᴇ ʀᴇᴛʀᴏ̀ ᴇ sᴏɴᴏʀɪᴛᴀ̀ ᴍᴏᴅᴇʀɴᴇ.
🎼 Lɪɴᴇ-ᴜᴘ:
🎶 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐢 – ᴄʟᴀʀɪɴᴇᴛᴛᴏ
🎶 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐀𝐧𝐠𝐢𝐮𝐥𝐨 – ᴛʀᴏᴍʙᴏɴᴇ
🎶 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐕𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢ɪ – ᴄʜɪᴛᴀʀʀᴀ / sᴏᴜɴᴅ
🎶 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨 𝐀𝐧𝐳𝐢𝐯𝐢𝐧𝐨 – ᴛᴜʙᴀ
𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐃𝐚𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬𝐢𝐨 – ʙᴀᴛᴛᴇʀɪᴀ / ᴄᴏᴍᴘᴏsɪᴢɪᴏɴᴇ / ᴀʀʀᴀɴɢɪᴀᴍᴇɴᴛɪ
🌟𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐒𝐓
🎷 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐢 – sᴀx ᴀʟᴛᴏ / ᴄʟᴀʀɪɴᴇᴛᴛᴏ ʙᴀssᴏ
🎟️ Iɴɢʀᴇssᴏ: €10,00
📲 Iɴғᴏ & Pʀᴇɴᴏᴛᴀᴢɪᴏɴɪ: WʜᴀᴛsAᴘᴘ 𝟑𝟒𝟖.𝟕𝟓𝟒𝟑𝟖𝟑𝟎
✨ Nᴏɴ ᴍᴀɴᴄᴀᴛᴇ, ᴠɪ ᴀsᴘᴇᴛᴛɪᴀᴍᴏ ᴘᴇʀ ᴜɴᴀ sᴇʀᴀᴛᴀ ɪɴᴅɪᴍᴇɴᴛɪᴄᴀʙɪʟᴇ ᴛʀᴀ ᴍᴜsɪᴄᴀ, ᴇᴍᴏᴢɪᴏɴɪ ᴇ ᴘᴏᴇsɪᴀ.
#OᴄᴛᴏʙᴇʀJᴀᴢᴢ2025 #CʜᴀʀʟɪᴇCʜᴀᴘʟɪɴTʀɪʙᴜᴛᴇ #JᴀᴢᴢLɪᴠᴇ #CᴏɴᴄᴇʀᴛᴏAʟᴛᴀᴍᴜʀᴀ #MᴜsɪᴄᴀDᴀʟVɪᴠᴏ #AɴᴛᴏɴɪᴏDᴀᴍʙʀᴏsɪᴏ5ᴇᴛ #AᴄʜɪʟʟᴇSᴜᴄᴄɪ