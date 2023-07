Oltre sovietismo, capitalismo e finanziarizzazione c’è “Filiponìa”. Presentazione a Matera.

Sta per concludersi il giro in Basilicata (1-6 luglio) di Andrea Surbone, coautore del libro “Il lavoro e il valore al tempo dei robot – Intelligenza artificiale e non-occupazione” (Meltemi, Milano 2019 – con prefazione di Adam Smith) insieme a D. Astrologo e P. Terna. Il tour ha toccato: Campomaggiore (1 luglio)- Accettura e Palazzo San Gervasio (2 luglio)- Rionero in Vulture (3 luglio)- Brienza e Potenza (oggi 4 luglio) – Tricarico (5 luglio) e Matera (6 luglio). Il contributo di Surbone al volume è “Filoponìa – senza debito: uguaglianza e libertà”, la proposizione di un nuovo modello economico e sociale che non è fondato sul capitale da accumulazione bensì su un capitale diffuso. Ne aveva già scritto su Giornalemio.it, qualche settimana fa Anna Giammetta con una intervista allo stesso Andrea Surbone (https://giornalemio.it/eventi/andrea-surbone-e-il-concetto-di-filoponia-in-un-itinerario-pensante-in-basilicata/). L’economista britannico John Maynard Keynes, rilevava: “Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non mantiene le promesse. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi. ” Ecco, l’ambizione di Filoponìa è quella di proporsi come alternativa possibile all’esistente e a quanto già finora sperimentato per cambiarlo. Insomma, una nuova utopia, che nel sottolineare alcuni inconvenienti di fondo dell’attuale ordinamento economico apre ad una possibilità – al momento solo un modello – dell’esistenza di un ordinamento alternativo.”Filoponìa, infatti leggiamo, è un nuovo modello economico e sociale.” Il quale, partendo dal dato che: “se da una parte il sovietismo soffocava la libertà e dall’altra parte il capitalismo negava l’uguaglianza, oggi la finanziarizzazione soffoca la libertà e nega l’uguaglianza”….punta a coniugare “libertà e uguaglianza giungendo a un’economia serena (easy economy) grazie soprattutto all’abolizione del debito”. Considerato che il capitalismo e il liberismo sono ideologie come altre, teorizzate e imposte da umani, non certo leggi della natura come qualcuno vorrebbe far credere, che stanno dimostrando il proprio fallimento nel rispondere ai bisogni della popolazione del pianeta, è sicuramente interessante e stimolante ascoltare proposte migliorative del nostro assetto socio economico.

Queste le date ancora in cui è possibile partecipare a presentazione e dibattito:

Potenza (PZ) – Martedì 4 luglio 2023 – ore 19,30 -Officine Macondo -Largo Santa Lucia “Get ’em out of debt” , ne parlano il Prof. Antonio Califano e Andrea Surbone; modera: Ascanio Donadio – segue dibattito con il pubblico.

Matera (MT) -Giovedì 6 luglio 2023 -ore 17,00 -Biblioteca Stigliani -Piazza Vittorio Veneto – “Filoponìa, al riparo dalla zavorra del debito economico e culturale“, ne parlano Giuseppe Melillo e Andrea Surbone, segue dibattito con il pubblico.

Tricarico (MT) – Mercoledì 5 luglio 2023- ore 19,00-Piazzale San Francesco -” Filoponìa, per liberare l’avvenire”, ne parlano Francesca Stasi, Paolo Paradiso e Andrea Surbone -segue dibattito con il pubblico.

