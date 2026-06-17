“Oltre 7,5 chilometri di filo per la solidarietà: all’Ipercoop di Matera il Laboratorio di Comunità di Viva Vittoria”

“Un gomitolo di lana, qualche punto ai ferri e la voglia di stare insieme possono trasformarsi in un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Per questo Viva Vittoria Matera invita soci Coop, clienti e frequentatori dell’Ipercoop di Borgo Venusio a partecipare al Laboratorio di Comunità in programma lunedì 22 giugno, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso il Corner Librerie Coop all’interno dell’Ipercoop.” E’ l’appuntamento che gli organizzatori dell’iniziativa ricordano con una nota in cui si spiega che “L’incontro sarà dedicato alla realizzazione dei quadrati in lana e cotone di 50×50 centimetri che andranno a comporre la grande opera relazionale condivisa di Viva Vittoria Matera, il progetto che coinvolge cittadini, associazioni e volontari in un percorso di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne.

L’appello rivolto ai partecipanti è semplice: portare in dono uno o più gomitoli di lana o cotone per contribuire alla crescita del progetto e alla realizzazione dei manufatti che saranno utilizzati per l’evento finale.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza. Ogni gomitolo donato rappresenta infatti un contributo concreto alla costruzione di un’opera che nasce dalla partecipazione collettiva e dalla volontà di trasformare la solidarietà in un segno visibile e condiviso.

L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha mai preso in mano ferri o uncinetto. Durante il laboratorio saranno presenti le volontarie di Viva Vittoria Matera che accompagneranno e aiuteranno chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa attività, insegnando i primi rudimenti dello “sferruzzare” e condividendo tecniche, consigli ed esperienza.

L’obiettivo non è soltanto realizzare quadrati di lana, ma creare occasioni di incontro, dialogo e partecipazione, dando vita a relazioni che rafforzano il tessuto sociale della comunità.

Particolarmente significativa è la collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che ha scelto di ospitare il Laboratorio di Comunità all’interno del Corner Librerie Coop dell’Ipercoop di Borgo Venusio. Una scelta che va oltre il semplice sostegno all’iniziativa e che conferma la volontà di trasformare l’ipermercato in uno spazio aperto alla comunità, alle relazioni sociali, alla cultura e alla partecipazione civica.

A sostegno del progetto, Coop Alleanza 3.0 contribuirà inoltre con la donazione di oltre 150 gomitoli di lana, ciascuno lungo circa 50 metri. Un contributo che equivale a oltre 7,5 chilometri di filo: un simbolico filo di solidarietà che lega l’Ipercoop di Matera a Viva Vittoria Matera e, idealmente, tutte le persone che stanno contribuendo alla realizzazione dell’opera.

Se messi uno dopo l’altro, i fili donati da Coop coprirebbero una distanza superiore a sette chilometri e mezzo. Una misura che racconta concretamente la dimensione di una collaborazione che non si limita al sostegno materiale, ma contribuisce a tessere relazioni, partecipazione e comunità.

Al termine del laboratorio i partecipanti potranno condividere un momento conviviale grazie a una degustazione di prodotti Fior Fiore Coop.

L’iniziativa sarà raccontata anche attraverso le pagine social di Viva Vittoria Matera e di Ipercoop Matera, dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti e conoscere le prossime attività del progetto.

L’invito è rivolto a tutti: soci Coop, clienti dell’Ipercoop, associazioni, famiglie e cittadini. Portate un gomitolo, portate la vostra curiosità, portate il desiderio di partecipare. Anche chi non ha mai lavorato ai ferri sarà il benvenuto: le volontarie di Viva Vittoria Matera saranno a disposizione per insegnare i primi passi e accompagnare chi vorrà cimentarsi per la prima volta.

Appuntamento quindi a Lunedì 22 giugno 2026, dalle 18.00 alle 19.30, presso il Corner Librerie Coop – Ipercoop Borgo Venusio, Matera.”

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