Olivetti, Matera e La Martella.Una ”Settimana” per ricordare, riflettere,riprendere

Quella mente fattiva, concreta, di imprenditore illuminato come Adriano Olivetti che rivoluzionò sul campo visione e metodi di affrontare questioni socio economiche importanti come la dimensione del lavoro, con iniziative inclusive, continua a tenere vivo il dibattito sulle cose da fare, sulle occasioni mancate, che avrebbe potuto evitare al Sud e al Belpaese di fare tanti passi indietro. La ”Settimana Olivettiana” che si apre domani 10 maggio al teatro ” Ludovico Quaroni” di borgo La Martella su iniziativa dell’Associazione ”Adriano Olivetti” e de ”Gli Amici del Borgo ”, in occasione del 73^ anniversario della fondazione di La Martella, annovera- come da locandina- iniziative culturali, di confronto e di incontri che vanno ripresi e rafforzati dopo la parentesi di Matera capitale europea della cultura.?C’eravamo e le idee progetto di collaborazione ebbero il respiro corto della mancata continuità istituzionale…Si riparte dal basso, con le associazioni territoriali e la Fondazione dedicata all’imprenditore piemontese. Il resto dovranno farlo gli Enti locali. Mimmo Calbi, presidente dell’associazione olivettiana, nella nota che segue sintetizza appuntamenti e opportunità della settimana olivettiana.



Domenica 10 maggio, nel teatro de La Martella, si aprirà la “Settimana Olivettiana” organizzata da “Gli Amici del Borgo” e dall’ “Associazione culturale Adriano Olivetti” con il patrocinio dell’Università degli Studi della Basilicata, del Comune di Matera, della Fondazione Adriano Olivetti…

Durante la prima giornata sarà visionabile una mostra fotografica che conterrà, tra l’altro, alcuni segmenti dell’interessante lavoro: “È questione di… borghi”, curato tempo or sono da M. Rosaria Romaniello, nel quale si denunciava la metamorfosi spezzata di chi pur essendo stato contadino aveva deciso di diventare ” altro”, soprattutto abbozzando nuovi disegni per i suoi figli, all’insegna del “mai più contadini”, per citare il titolo del libro di Joseph Lopreato…

In questo contesto è prevista la visione dello spettacolo di Laura Curino ” Adriano Olivetti il sogno possibile”, rappresentato a Torino nel 1998.



Laura Curino, con Ascanio Celestini, Marco Baliani e Marco Paolini, è una importante rappresentante del teatro di narrazione, che è una forma di teatro consistente in una sottrazione, una spogliazione progressiva delle tecniche e delle regole della recitazione. In esso, il narratore, pur servendosi del teatro come strumento di comunicazione, spesso non si sente “attore” in senso tecnico e par anzi collocarsi quasi fuori, o in posizione quasi marginale rispetto al mondo teatrale tradizionalmente inteso…

Quindi verrà il momento clou della prima giornata, quello della presenza del sindaco d’Ivrea, o di un suo delegato, per sottolineare il dialogo culturale, e ora anche istituzionale, fra la cittadina del Canavese e Matera. Il legame rappresenta una direttrice di grande valore storico e simbolico, sebbene Ivrea, con la sua virtuosa esperienza di comunità-fabbrica, e Matera, protagonista delle tensioni politiche della riforma agraria, con la “fastidiosa anomalia”, per dirla con Gorio, de La Martella, appaiano realtà difficilmente sovrapponibili. Tuttavia, com’è noto, esse sono accomunate dal progetto di Comunità concepito dal gruppo di Adriano Olivetti, capace di unire visione industriale e dimensione rurale in un unico disegno sociale e territoriale.

