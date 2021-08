L’ultima giornata di programmazione del Lucania Film Festival è dedicata al compianto Nino Manfredi (scomparso nel 2004), autore di una carriera costellata di autentiche pietre miliari per il cinema italiano e che ha lasciato un segno indelebile nella produzione cinematografica del Belpaese, con ospite d’onore il figlio Luca per omaggiare la grandezza del Maestro ciociaro.

A partire dalle 20:45, Luca Manfredi presenterà il libro “Un friccico ner core – I 100 volti di mio padre Nino”, edito da Rai Libri, opera pensata per raccontare gli oltre cento film della sua carriera, ma anche le fragilità e debolezze di un uomo amato dagli italiani proprio per la sua profonda sensibilità.

A seguire, verrà proiettato il docu-film “Uno, Nessuno, Cento Nino”, ritratto affettuoso e intimo che la Rai ha voluto dedicare a Manfredi nell’anno del centenario della sua nascita.

Il Lucania Film Festival chiude la sua ventiduesima edizione con tanti ulteriori eventi:

Alle 17:30 verranno presentati “L’ardente”, scritto da Carmine Cassino e Nicola Ragone, podcast sul massacro di Lauria del 1806, il libro “Viaggio al termine del Novecento. Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick” di Ludovico Cantisani, esplorazione a tutto tondo dell’ultimo capolavoro del regista americano, e “Le donne del cinema italiano. Cento anni (e più) di dive senza tempo” di Domenico Palattella, un viaggio tra le dive e le attrici più rappresentative dell’ultimo secolo.

Verrà anche proiettato (h 20:15) il film documentario “La Lixeira” del regista materano Roberto Galante, a cura di Antonio Notarangelo e Guido Galante, ambientato in Mozambico, ai bordi della discarica Lixeira.

Dalle 22:30 avrà inizio la cerimonia di chiusura del Lucania Film Festival, con la premiazione delle opere in concorso per la Sezione Internazionale e per la Sezione Spazio Italia.

La chiusura ufficiale della kermesse è affidata alla ambient performance di Boss Doms, al CineParco TILT per il secondo anno consecutivo: con la sua musica coinvolgente e il suo stile dissacrante, l’artista laziale renderà ancor più speciali gli ultimi momenti di un’edizione affascinante e ricca di emozioni.