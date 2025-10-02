Oggi e domani a Matera, cortei, flash mob e presidio per Gaza e la Flotilla (aggiornamento)

Continua la mobilitazione popolare per Gaza e per la Flotilla, per rompere l’assedio e porre fine al genocidio. In tantissime piazze d’Italia da ieri sera si sono riuniti spontaneamente i cittadini che non ci stanno a girarsi dall’altra parte. Una mobilitazione che continuerà per tutta la giornata di oggi e con lo sciopero generale proclamato per domani 3 ottobre dalla Cgil e perima ancora dai sindacati di base USB. Anche a Matera, dove per oggi era già previsto un flash mob alle 21,00 dinanzi all’Ospedale Madonna delle Grazie per ricordare i sanitari morti a Gaza, si aggiunge un ulteriore appuntamento. Alle ore 18,45 è previsto un concentramento in Piazzetta Pascoli da dove partirà -alle 19,30- un corteo per raggiungere l’Ospedale ed unirsi ala flash mob già previsto.

La mobilitazione anche a Matera continuerà domani con lo sciopero generale che prevede un corteo con concentramento in piazzetta Pascoli ore 9:30 –Ore 10 partenza con arrivo a piazza Vittorio Veneto dove si terrà un presidio davanti la prefettura.