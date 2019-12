Oggi 29 dicembre 2019 ad Irsina alle ore 19.30 nella cattedrale di Sant’Eufemia concerto della Polifonica Rosa Ponselle, con la partecipazione del soprano Maria Grazia Carrieri e le violiniste Maria Rosaria ed Anna Maria Demuro, tutti coordinati e diretti dal M° Giuseppe Ciaramella nella duplice veste di Pianista e Direttore.

Il concerto rientra nella stagione artistica 2019-2020 dell’Associazione MusicArte di Matera.

Il programma ricco e variegato proporrà brani del repertorio prettamente corale ed altri interscambiabili con il soprano Carrieri.

La stagione proseguirà con il concerto dell’Epifania con i tre soprani Carrieri-Lavecchia-Palmitesta presso la chiesa di san Rocco via Lucana a Matera e patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

Polifonica Rosa Ponselle

Nata nel 2004 a Matera, la Polifonica Rosa Ponselle si è posta immediatamente all’attenzione della collettività per un diverso linguaggio musicale e repertorio corale. Preparata e diretta sin dalla sua fondazione dal M°Giuseppe Ciaramella, l’ensamble si è esibita nei principali luoghi sacri e concertistici Lucani. Inoltre ha partecipato ai concerti della Fondazione Piccini di Bari, Itinerari Barocchi, Santuario di Caiazzo e MayFest (CE) .Ha eseguito prime esecuzioni assolute in Regione Basilicata ed il Sud Italia: Requiem K626 nella versione di P.Lincthental di W.A.Mozart, la Sinfonia Funebre e Trionfale op.15 H.Berlioz, con realizzazione di un CD live “La Passione secondo Matteo” BWV n° 244,“Hun komm, der Heiden Heiland”,Cantata BWV n°61 di J.S.Bach ,il Sacris Solemnis di I.Reimann. Si è esibita a Villa Campolieto – Ercolano (sede del Mibac Campania) ed ha partecipato, come ospite, a Castellaneta (TA) al Crisalide 2010 in diretta televisiva sui canali SKY con Maria Teresa Ruta ed Enzo Costanza e nel 2010 protagonista de “Il canto dell’incanto” animazione e coinvolgimento musicale all’interno del Presepe vivente più grande del mondo nei Rione Sassi di Matera. Si è esibità per conto della Società Italiana per la protezione dei Beni Culturali (SIPBC) e per il Cral Poste Nazionale nel quadro del Concorso Nazionale di pittura estemporanea. Per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia ha eseguito presso l’Auditorium Gervasio, Palazzo Lanfranchi ed il Castello di Miglionico Cori d’Opera tratti dal repertorio Verdiano. Ha preso parte organizzate dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina in Matera alle notti bianche della musica sacra “Luce nella Fede”ed al Percorso Teologico ed Artistico sul “Credo” negli anni 2012/2013/2014/2018/2019. L’8 dicembre 2012 con l’Orchestra ha eseguito in prima assoluta l’Ades composta dal M°G. Ciaramella su testo di M. Francipane e successivamente il Gloria di Vivaldi .Il 14 febbraio 2013 si è esibita presso il Laboratorio Artistico del MiBac di Matera in occasione del ritorno del Carro trionfale della Bruna costruito per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ha inaugurato e concluso presso la Basilica S. Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti, piazza del Popolo-Roma) l’Anno pastorale 2014 con animazione delle S. Messe il 27 ottobre 2013 ed il 29 giugno 2014. Nello stesso luogo il 29 giugno 2014 si è esibita con l’Orchestra di Matera in un concerto intitolato “Tu es Petrus” riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Ha tenuto performance nella prestigiosa Real Cappella del Tesoro di San Gennaro (Duomo di Napoli) nel quadro delle presentazioni del libro “Note di Napoli” Prof. Niglio, presso la chiesa del Preziosissimo Sangue (Bari) e la Basilica di San Michele Arcangelo (Monte Sant’Angelo) Fg. Ha preso parte all’esecuzione dell’Oratorio Mariano “Nigra Sum sed formosa” del M° D’Ambrosio con realizzazione di un CD live e per i concerti natalizi 2016 si è esibita per conto del Polo Museale della Basilicata nei Musei di Potenza, Venosa e Matera . Ripetutamente è stata ospite presso Palazzo Lanfranchi (Matera) anche in occasione della presentazione de’ “Crepuscolo dell’Iguana” e “ Matera, le radici e la memoria” del Prof. F. Niglio. Ha tenuto performance a Paola (CS) presso la Basilica-Santuario di San Francesco di Paola, e presso la chiesa dei Santi Domenico e Sisto sul Quirinale-Roma con la collaborazione in una Sacra rappresentazione del MusicArte Quintet e delle attrici Irma Ciaramella e Filly Balice. E’stata ospite presso l’Hotel Matera nella presentazione del libro “Un giorno vidi la Luce” di S. Mazzarone ed a settembre 2018 a Pisticci in un concerto di canzoni classiche italiane e napoletane con la partecipazione del soprano Chiara Lavecchia. Il 26 e 27 gennaio 2019 è stata invitata nuovamente presso la Basilica S. Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti, piazza del Popolo-Roma) con concerto ed animazione della funzione religiosa con la partecipazione del Musicarte-Quintet e del soprano Maria Palmitesta. Di recente è stata ospite del 67° raduno Nazione dei Bersaglieri a Matera con una doppia performance, sia presso l’Auditorium Gervasio, che nella Basilica Cattedrale, alla realizzazione del “Purgatorio” chiamata pubblica per la Divina Commedia e all’ animazione della S. Messa in diretta sul canale TV2000 dalla chiesa di san Giovanni Battista in Matera il 13 ottobre u.s.

Maria Grazia Carrieri

Maria Grazia Carrieri, soprano di origini materane, ha studiato presso il conservatorio “E. R. Duni” di Matera diplomandosi in violino Vecchio Ordinamento e successivamente Laureandosi in Discipline Musicali – Canto Lirico con il massimo dei voti nella classe del M° Francesco Zingariello. Di vocalità calda e duttile con tecnica precisa e composta è Vincitrice di diversi Concorsi Lirici a ruolo, tra cui Accademia Katia Ricciarelli e Cerisano, svolge un’intensa attività artistica sia da solista che in formazione riscuotendo unanimi consensi di pubblico e di critica.

Giuseppe Ciaramella

Musicista e didatta, ha studiato il pianoforte con i M.i G. Castaldo e M. Mercurio, diplomandosi da privatista presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce. Allevo dei maestri S. Fiorentino, M. Campanella, F J. Thiollier, M.Mercurio, C. Debuchy, A. Dimartino, L.Maazel, P.E.Buondonno, parallelamente al conseguimento del Periodo Medio di Composizione si diploma in Musica Corale e Direzione di Coro, Strumentazione per Banda e Didattica della Musica. Ha studiato all’ Ecole Normale de Musique de Paris conseguendo il “Diplome Superieur de Concertiste de Musique de Chambre” e il “Diplome d’Orchestration e Direction”. Presso l’Istituto Pareggiato “G. Paisiello” di Taranto si diploma in Canto Lirico e presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Boito” di Parma in Canto Didattico. E’ stato dal 1993 al 1999 il direttore della Polifonica Casertana “Resonare Fibris” e dell’orchestra Auditorium Concerto con le quali ha diretto oltre 300 concerti trasmessi anche dalle reti Mediaset e Rai. Dal 2004 a tutt’oggi è il direttore della Polifonica “Rosa Ponselle” di Matera con la quale ha proposto prime esecuzioni assolute del repertorio corale, in contemporanea ha diretto l’Orchestra da Camera di Matera e l’orchestra della Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza. Ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive trasmesse in mondovisione: Voglia di Musica e Casa Telethon – Rai-Uno, i Concerti di Rai-Tre, il Mondo e la Musica – RTSl (radiotelevisione svizzera italiana), 30 Ore per la Vita – Mediaset, Radio-Rai, Radio Vaticana e diversi organismi esteri. E’ stato il Direttore Artistico dell’Unione Cultori di Musica del Medio Volturno, degli Eventi Musicali dell’Associazione Storica del Caiatino, dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Matera, e della Fondazione Orchestra Lucana delle Province di Matera e Potenza. Si è esibito alla presenza di Capi di Stato (Grecia, Francia, Belgio, Italia ) e di sua Santità Giovanni Paolo II( Basilica S. Pietro e sala Nervi). Autore di svariata produzione (vocale, pianistica, da camera ed orchestrale), ha pubblicato saggi per lo studio della musica editi da ”Santabarbara Edizioni”e “Nuova Cinquecolli”.Ha inciso per Symphonia Moderna, Kicco Classic, Radio Classic, Stadivarius, Svolge attività artistica in tutt’Europa collaborando con importanti interpreti sia vocali che strumentali,, vincitore di svariati Concorsi Pianistici, da Camera ed a Cattedra (titoli ed esami D.M.18/07/1990) per l’insegnamento nei Conservatori Statali; è Docente Titolare presso il Conservatorio Statale di Musica “G. da Venosa” di Potenza.