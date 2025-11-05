Of New Trolls in concerto. Sabato 8 ad Altamura tra progressive e ricordi

E dopo il Banco del Mutuo soccorso un’altra pietra miliare del progressive, e non solo, della musica internazionale…Sabato 8 novembre al teatro Mercadante di Altamura( Bari) concerto con i New Trolls e una miriade di successo da ricordare a memoria. Eccone alcuni: Concerto grosso, Signore io sono Irish, Una miniera, Io che ho te Quella carezza della sera, Aldebaran , Faccia di cane, e tanti altri in 50 anni di attività, che hanno visto via via avvicendarsi musicisti della formazione originaria fino all’affiancamento di altre denominazioni recenti come il Mito, La storia, il cuore, la Leggenda dei New trolls. Al Mercadante di Altamura Gianni Belleno e Nico di Palo con Of New Trolls sono quello zoccolo duro, progressive e con tutta l’evoluzione del gruppo che ha annoverato il compianto Vittorio De Scalzi, voce e chitarra, fino alla scomparsa avvenuta nel 2022. Quella dei New Trolls è una musica che ha fatto e continua a fare scuola. La loro è una musica davvero senza tempo, che abbiamo ascoltato con diverse denominazioni, negli ultimi sei anni in provincia di Matera, a Miglionico (2019), Pomarico (2023) e Laterza (Ta) a maggio 2025. Hanno confermato tutto il valore di oltre mezzo secolo di progressive, beat, rock e di utile sperimentazione con la musica classica insieme al maestro Luis Bacalov.



DAL SITO DEL TEATRO MERCADANTE

08 Novembre 2025 Ore: 21:00

of New Trolls in

“of NEW TROLLS IN CONCERTO”

Gianni Belleno, Claudio Cinquegrana, Stefano Genti, Nando Corradini, Nico Di Palo

Produzione Massimo Di Francesco

UN PO’ DI STORIA

Nella storia e nella vita dei New Trolls c’è e c’è stato di tutto, dal progressive rock al rock sinfonico, dall’hard rock al jazz rock, dal pop al Festival di Sanremo. C’è il “Concerto grosso” e hit come “Quella carezza della sera”. Ci sono amori e incomprensioni, gioie e dolori, ma in qualsiasi passo c’è sempre stata tanta passione, arte e professionalità.

Più di 55 anni anni di storia sono passati, dalla brillante apertura dei concerti italiani dei Rolling Stones e dei Led Zeppelin, che hanno consacrato la stella dei New Trolls nel firmamento delle band di importanza mondiale; da allora non si sono più fermati, stregando con la tecnica, le vocalità polifoniche e con le innovative partiture, le platee di tutto il mondo. Milioni di “note”, scritte, interpretate e rimaste impresse nella storia musicale italiana, dai più grandi successi della band genovese, nata ne lontano 1967: il primo singolo “Sensazioni”, “Senza orario Senza bandiera” il primo Concept Album, “Una miniera”, “Visioni”, “Concerto Grosso per i New Trolls”, “Quella Carezza della Sera”, “Aldebaran”, Faccia di Cane” e tante altre a testimonianza delle loro profonde e ben radicate affinità con la musica.



Gianni Belleno e Nico di Palo, storici membri del gruppo-leggenda della musica italiana, con il loro progetto “Of New Trolls”, faranno rivivere con le loro hit indimenticabili, in un concerto esclusivo, insieme a musicisti di grande spessore come Claudio Cinquegrana, Stefano Genti e Nando Corradini, le grandi emozioni della nostra gioventù. Due ore di ricordi, storie, aneddoti e brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Una colonna che accompagnerà gli spettatori, anche dopo il ritorno a casa.