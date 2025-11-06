October Jazz for chiude in bellezza con Girotto e Abbracciante

Il luogo, la massseria Martucci di Altamura, e il Centro Studi Torre di Nebbia, che ricordiamo per il forte impegno dedicato per il Parco della Murgia e per la tutela dell’ambiente, è di quelli scelti dagli organizzatori dell’ October jazz for peace per l’ultimo concerto della stagione. Sul palco due musicisti noti del mondo jazzistico come Javier Girotto e Vince Abbracciante. Prenotatevi…

𝐎𝐂𝐓𝐎𝐁𝐄𝐑 𝐉𝐀𝐙𝐙 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓,

4° 𝑒𝑑 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜.

𝑉𝑒𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖 7 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2025 𝑜𝑟𝑒 21,00

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑁𝑒𝑏𝑏𝑖𝑎. Altamura

𝑆𝑝. 238 𝐾𝑚 44925

𝐼𝑛𝑓𝑜 / 𝑃𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖 3487543830

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 € 15,00

𝑁𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑐ℎ𝑒̀ 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑜𝑠𝑜, 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑑𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎!

𝐼𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜: https://www.youtube.com/watch?v=-KZtbxt1twQ

𝑆𝐼𝐴𝑇𝐸𝐶𝐼!!!!!!: