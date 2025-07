Occhio alla scossa…dei Suoni della Murgia

E certo, a giudicare dai protagonisti delle serate del 31 luglio e del 1 agosto, presso il bosco botanico ”Lorenzo Giorgio” di Altamura le ”Radici elettriche” promettono di unire la conduzione delle tradizioni a generi musicali proprie dell’innovazioni giovanili. Serve una pizzicata di corda, quella del 2 e 3 agosto a Dimora Cagnazzi per sentire vibrare le chitarre. Suggestioni e seduzioni in ambienti particolari, che annunciano la notte nel planetario della buona musica

Suoni della Murgia: domani e dopodomani (31 luglio e 1 agosto) nel Bosco Botanico “Lorenzo Giorgio” di Altamura “Radici elettriche”, cultura e suoni popolari in chiave moderna. I linguaggi musicali delle giovani generazioni.

Venerdì e sabato (2-3 agosto) festival “Pizzicar de Corda” a Dimora Cagnazzi, dedicato alla chitarra e al chitarrista compositore. Diretto dal maestro Vito Nicola Paradiso.

Quattro serate consecutive, da domani fino al 3 agosto, in programma ad Altamura per la XXIV edizione di “Suoni della Murgia”, rassegna musicale itinerante world e popolare. Le prime due sono dedicate ai linguaggi musicali più vicini alle sensibilità delle nuove generazioni, domani, 31 luglio, con i Funkin Machine (20.30) e i Mundial (alle 22), e dopodomani, 1° agosto, con Moun Sleep (20.30) e Trevize (22). Entrambi gli appuntamenti si terranno nel “Bosco Botanico di Lorenzo Giorgio”, una masseria nella quale si arriva percorrendo la strada vecchia per Cassano Murge, la provinciale 79. “Radici elettriche” è intitolato questo mini festival, proprio perché vuole dare “uno sguardo alla cultura popolare in chiave moderna”, spiegano gli organizzatori. Due serate travolgenti in un luogo frutto di un lavoro trentennale con meraviglie botaniche assolute, nella zona di Murgia Sgolgore all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Non sono previste sedie per gli spettacoli, ma chiunque può portare teli e sedie da casa da utilizzare in libertà e godersi la natura avvolgente. In allegato le schede sui gruppi musicali.



Qui la mappa per arrivare al Bosco Botanico.

https://www.google.com/maps/place/Bosco+Botanico+Lorenzo+Giorgio/@40.8390841,16.6728185,634m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x134785c87b732531:0xa3b0379d7d841a44!8m2!3d40.8390841!4d16.6728185!16s%2Fg%2F11v0ryng6k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D



Il 2 e il 3 agosto la Dimora Cagnazzi sempre ad Altamura, alle porte della città, sulla via per Santeramo in Colle, altro posto incantevole dal punto di vista naturalistico, architettonico e storico, ospita la seconda edizione di “Pizzicar de Corda“, festival musicale dedicato alla figura storica del chitarrista compositore, con la direzione del maestro Vito Nicola Paradiso. In programma il 2 agosto il concerto del duo chitarristico formato da Giulio Tampalini e Daniele Fabio, il 3 agosto si esibirà il duo formato da Joe Pisto, chitarra e voce e Fausto Beccalossi fisarmonica e voce. Entrambi gli spettacoli cominceranno alle 21. Tampalini e Fabio, duo di chitarre, eseguiranno uno spettacolo che si chiama “Da Bach a Hendrix” che appunto spazia tra musica classica e contemporanea: da Bach a Boccherini, dai canti popolari italiani (Tarantella di Pico, Torna a Surriento, Pizzica di San Vito) a una Classic Rock Suite (Gary Jules, Van Halen, Eagles, Simon & Garfunkel) fino a Jimi Hendrix e a Carll Orff e a brani composti da Daniele Fabio. Lo spettacolo di Pisto e Beccalossi, tra i maggiori interpreti italiani dei rispettivi strumenti, è intitolato “Respiro” e si muove tra tango, jazz, musica mediterranea, Spagna, habanera, improvvisazione, lirismo passionale e ritmo impetuoso, trascinando l’ascoltatore verso una dimensione fortemente evocativa.



Quest’anno Suoni della Murgia ha dato spazio anche ai libri: prima della serata musicale del 2 agosto a Dimora Cagnazzi verrà presentato il romanzo di Arcangelo Popolizio “Fuochi d’artificio”, edito da Manni. Il 3 agosto toccherà al graphic novel “Chitaridd, il bandito di Matera”, di recente pubblicazione, scritto e sceneggiato da Silvio Teot, disegni di Pino Oliva, Nanni Teot e Marco Forte, edito da Piazza Edizioni e Suoni della Murgia con il sostegno della Fondazione Zetema. Si comincia in entrambi i casi alle 19.30.



IL PROGRAMMA DI SUONI DELLA MURGIA

E’ un programma ricco e dal ritmo incalzante, forte, come riscontrato nelle tappe già svoltesi, della grande partecipazione di pubblico, dell’apprezzamento degli spettatori sulla qualità e sulla varietà di luoghi e generi e del carattere internazionale degli ospiti. L’apprezzamento del pubblico per la rassegna è sancito anche dalle richieste che spettatori e appassionati rivolgono al direttore artistico Luigi Bolognese, sui social e di persona, di portare nelle proprie città la rassegna. La manifestazione si snoda quest’anno lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat). Una ventina in tutto gli appuntamenti (alcuni con doppio concerto) fino al 21 agosto quando è prevista la serata conclusiva nella Dimora “Cagnazzi” di Altamura con il concerto “Pietrafonie”, un progetto musicale protrattosi per tre anni che nasce dall’incontro tra il duo Francesco Savoretti (percussioni)-Fabio Mina (flauto) con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore Vito Maiullari (a cui ha dato il suo contributo come ospite speciale Markus Stockhausen, celebre tromba solista e improvvisatore). In quella occasione verrà presentato il disco omonimo, pubblicato nei mesi scorsi, che verrà eseguito dal vivo. E’ proprio la pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro del progetto musicale, “Pietrafonie”, uno dei temi portanti della kermesse di quest’anno. Il cartellone ha ormai superato la boa. Tra gli spettacoli ancora in programma Eduardo Paniagua (12-13 agosto), Fiorenza Calogero e Marcello Vitale (13 agosto), Maria Moramarco (12 agosto con Cilla Cilla), Duo Bottasso e IndiaLucia (8 agosto, quest’ultima tappa aggiuntasi negli ultimi giorni).

Spazio anche al cinema con un programma (“Sud e magia”) di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, uno dei più apprezzati del genere documentario, girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967. La proiezione, curata dal Cineclub Formiche Verdi e resa possibile dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, sarà introdotta dal critico cinematografico e saggista Valerio Monacò (21 agosto a Dimora Cagnazzi).

Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia viene ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, atri di palazzi storici, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Bosco Botanico Lorenzo Giorgio (nella zona di Murgia Sgolgore), masseria Murà; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge piazza De Deo; a Santeramo il Palazzo Marchesale. La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle.

RASSEGNA SUONI DELLA MURGIA

