Occhi al cielo tra stasera e domani possibile aurora boreale… forse anche in Italia

“Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato quattro brillamenti di intensità via via crescente, tra cui uno di Classe X, la categoria più alta. Questi eventi hanno scagliato nello spazio almeno tre enormi eruzioni coronali di massa, dirette completamente o in parte verso Terra. Dai modelli – in particolare quello NASA – sembra che potrebbero arrivare tra stasera e domattina con la probabilità più alta intorno alle 23 UT di oggi. Il NOAA ha emanato un’allerta per una tempesta geomatica di livello G3 per oggi e domani ma le attese sono anche più alte visto che dopo la prima CME, le altre potrebbero abbattersi su un campo magnetico terrestre già perturbato. Speriamo di goderci un bello spettacolo anche se il Sole ci ha già abituato ad essere imprevedibile.” A dirlo è l’astrofisica solare dell’INAF Clementina Sasso, interpellata dal sito Passione Astronomia . Come spiegavano gli esperti di questo sito “l’aurora boreale si forma dopo che le particelle solari interagiscono con gli atomi di ossigeno intrappolati nel campo magnetico terrestre. Il colore verde che vediamo generalmente in Lapponia o in Islanda è dovuto alla quota (bassa). In genere, infatti, si avvistano tra i 100 e i 300 km sopra le nostre teste. Ma quando l’attività solare è particolarmente intensa, le particelle provenienti dal Sole possono interagire con l’ossigeno molecolare ancora più in alto, tra i 400 e gli 800 km. Questo causa il colore rosso che abbiamo visto anche in Italia.” (NB. La foto di copertina è l’Aurora Boreale sul Garda/Credit: Stefano Maraggi).

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