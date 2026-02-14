Maschere cornute e tanta allegria al Carnevale di Aliano firmato Peppone

Quest’anno il carnevale storico di Aliano, comune che continua e fa bene a investire in cultura, ha compiuto un salto di qualità come si suol dire proponendo un programma ricco di eventi e di momenti di partecipazione, con Pro Loco e Comune in prima fila per la realizzazione e sfilata delle maschere cornute e il popolare presentatore lucano della Rai, Peppone Calabrese, che ha portato la sua ventata creativa alla direzione artistica. Non aggiungiamo altro. Non vi resta che raggiungere Aliano domenica 15 febbraio e buon divertimento.



Entra nel vivo il Carnevale Storico di Aliano 2026

Entra nel vivo l’edizione 20206 del “Carnevale Storico” di Aliano, intitolata “Maschere e Memorie”, un viaggio nel tempo, alla scoperta delle radici profonde della comunità e del paesaggio unico dei calanchi lucani. Si tratta di una delle manifestazioni più antiche e suggestive della Basilicata, con una storia che risale a oltre 200 anni fa. Domani, domenica 15 febbraio, una delle giornate clou con un programma ricco di eventi. Alle 10 il laboratorio di fumetto “Quante storie a Carnevale”, alle 13 “La cucina del Carnevale con le signore del paese”, nel pomeriggio, alle 16, la sfilata del Carnevale storico con le maschere arcaiche del paese. A seguire la sfilata di trampolieri e lo spettacolo di fuoco. Alle 19, nell’auditorium dei calanchi il concerto del gruppo Damadaka. Martedì 17 febbraio si replica dalla mattina con il laboratorio di musica popolare e zampogne, quello di costruzione delle maschere cornute e nel pomeriggio prima la sfilata per le vie del paese e in serata la commedia improvvisata “La frase”. Dal 20 al 22 febbraio, poi, la tre giorni del “Carnevale apotropaico” di Aliano. Madrina dell’edizione di quest’anno dell’evento, Bianca Luna Santoro, conduttrice Rai, mentre a Peppone Calabrese, conduttore Rai, è stata affidata la direzione artistica. “Anche quest’anno, assieme alla pro loco, alle altre associazioni del paese e a tanti volontari, abbiamo realizzato un programma ricco – spiega il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo – per un Carnevale che ha origini antiche, legate alla cultura contadina e pastorale della zona. Le maschere cornute, simbolo della manifestazione, rappresentano la lotta tra il bene e il male, la fertilità e la rinascita. In programma sfilate, musica, danze e momenti conviviali. Dopo un periodo di declino negli anni ’80, grazie all’intervento della comunità e delle istituzioni locali, lo abbiamo rilanciato e oggi è una delle manifestazioni più importanti della regione”.