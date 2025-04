Nuvole rosse con ‘’Il Pescatore’’ per il 25 aprile e per Francesco

Bravi ragazzi che hanno tinto di tricolore, quello degli 80 anni della Liberazione, con le note de ‘’Il Pescatore’’ il concerto omaggio a Fabrizio ‘’ Faber’’ De Andrè. E il pubblico del cineteatro ‘’ Gerardo Guerrieri’’ di Matera, https://giornalemio.it/eventi/a-matera-il-23-aprile-nuvole-rosse-cantano-fabrizio-de-andre/ , ha apprezzato ,cantando o battendo le mani, quella pagina di poesia e musica aperta per il 25 aprile. Le ‘’ Nuvole rosse’’ un gruppo pugliese, composto in prevalenza da giovani altamurani e non solo, ha mostrato di avere stoffa e tanta volontà di proporre il repertorio di Fabrizio de Andrè, che aveva una voce unica ,e tanta passione nel guardarsi dentro e intorno. Il resto lo hanno fatto gli arrangiamenti musicali, come quello dei concerti con la Pfm,che restano una pietra miliare nella produzione del cantautore genovese, comparso con filmati d’epoca, tra una esecuzione all’altra di celebri brani: La Canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Creuza de Ma, Un Giudice, Volta la Carta e tanti altri. Due ore intense, qualche pausa, le battute del cantante e polistrumentista Carlo Ancona e i virtuosismi della band composta da Leo Tristano alla chitarra, Pierluigi Trotta alle tastiere, dalla violinista Delia De Luca, da Antonio Moramarco al basso elettrico, da Silvio Galtieri chitarra e non solo, da Grazia Moramarco voce e e dal batterista Egidio Pagano.