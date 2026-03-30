Nuova presentazione a Matera del libro “Come in un film” di Anna Giammetta

Il primo aprile, è in ossequio alla regola del “non c’è due senza tre“(e quindi non si tratta del temuto pesce di giornata), che andrà in scena a Matera una nuova presentazione del libro “Come in un film” di Anna Giammetta, inserita nelle iniziative collaterali della mostra “Metamorphosis in Art: due sguardi in trasformazione”. La terza, per l’appunto, dopo quella della prima volta al Cinema Piccolo e il sequel con la giornalista e scrittrice, nonchè amica del cuore dell’autrice, Isa Grassano. A dialogare con Anna Giammetta, questa volta, sarà “uno del mestiere” della settima arte, ovvero l’attore, regista e sceneggiatore Antonio Andrisani. L’incontro, come dicevamo, si svolgerà il 1 aprile 2026, con inizio alle ore 18:00, presso la Chiesa Sconsacrata di Santa Maria de Armenis in via San Francesco da Paola Vecchio nel cuore dei Sassi. L’iniziativa -con al centro il volume pubblicato da Altrimedia Edizioni- si spiega in una nota “propone un dialogo tra due forme espressive capaci di influenzare e reinterpretare la realtà, mettendo in luce come lo sguardo artistico e quello cinematografico possano contribuire a guardare il mondo con occhi diversi.” E “si svolgerà all’interno della mostra “Metamorphosis in art, due sguardi in trasformazione” che espone le opere degli artisti Lucyna Ewa Czub e Tommaso Rosa visitabile fino al 7 aprile 2026 tutti i giorni dalle 10 alle 21. Un luogo di grande valore storico e culturale, tra l’altro, sede dei cimeli del Carro della Madonna della Bruna. Un contesto che contribuirà a rendere l’esperienza ancora più suggestiva. L’iniziativa è realizzata con il supporto di partner istituzionali e culturali del territorio, a testimonianza dell’importanza di promuovere momenti di confronto e crescita artistica.” L’ingresso è libero, si legge, mentre “Per ulteriori informazioni è possibile consultare il QR code presente sulla locandina dell’evento.”

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