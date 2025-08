Nu jeans e na maglietta. Nino L’Angelo , il 6 agosto,sul palco di Ruoti per la gioia dei fans

E’ un sosia in gamba che rinverdirà i fasti del Nino con la ”D'” che a 68 anni è ancora una voce che continua a far sognare con i successi di tante stagioni, portati anche al cinema, che hanno portato il cantante napoletano dal caschetto biondo nelle piazze italiane e all’estero e in Tv. E Ruoti per la festa di San Donato, organizzata a puntino dagli infaticabili componenti del comitato festeggiamenti, è pronto ad accogliere il ”Nino” della passione nella serata del 6 agosto.Ed è la prima volta in Basilicata, a quanto pare. Quanto al ‘’Nino’’, Gaetano all’anagrafe, è stato in Basilicata in altre occasioni. Non di recente. Lo ricordiamo a Matera, durante la prima Repubblica, allo stadio XXI Settembre, grazie all’impegno della signora Lina Laino , conduttrice di una seguitissima emittente radiofonica ‘’Radio 2000 stereo’’ e poi Lina…che dedicato nella programmazione tanto spazio ai cantanti napoletani. E poi Nino era l’erede di Mario Merola, il re della sceneggiata napoletana. Nino era andato altro e aveva e ha dimostrato sul campo di avere la “Forza del Campione’’ come ricorda uno dei tanti brani di successo, che a Ruoti non mancheranno di chiedere all’ L’Angelo dai capelli biondi, bis compresi. Ma il comitato festeggiamenti ha fatto le cose in grande , come ci informa Maria De Carlo, ruotese doc, con tutta una serie di eventi che non mancheranno di aggregare grandi e piccini. Una occasione per visitare Ruoti e gustare i piatti tipici locali come gli strascinati alla menta o cavatelli lunghi con cime di zucca. Li gusterà anche Nino L’Angelo…



RUOTI. Caschetto biondo e “Nu jeans e na maglietta”. Con questi due indizi la mente corre al noto cantante partenopeo. Di lui invece sentirete prima la voce a Ruoti mercoledì 6 agosto e poi anche una certa somiglianza fisica. Stiamo parlando del grande performer Pasquale Agnusdei che calcherà il palco della Villa comunale alle ore 22 nei panni di Nino l’Angelo, suo primo Concerto in Basilicata. Attesissimo dai fan ruotesi e di tutto il territorio (e forse tra il pubblico anche la sorella del vero Nino D’Angelo) per festeggiare la festa patronale di San Donato.

L’artista pugliese ma di adozione napoletana, Pasquale Agnusdei è stato definito dalla critica “unico sosia vocale” di Nino D’Angelo. Nato a Lucera il 9 settembre del 1981 deve il suo successo alla dote canora somigliante a quella dell’artista napoletano.

Un nickname che dice l’amore e l’ammirazione del giovane artista per il suo idolo che lo ha portato ad avere successo in Italia e all’estero, noto soprattutto nel recente film “Tra sogno e realtà” del regista napoletano Enzo Morzillo che lo ha scelto proprio per l’impressionante e unica identificazione nella sua vocalità con Nino D’Angelo. Un film andato in onda su Canale Italia 121 del digitale terreste lungo tutto lo Stivale il 26 giugno u.s.



Oltre alle sue capacità artistiche va detto anche che forse Pasquale incarna e in un certo senso ripercorre nella sua vita personale quella del Nino nel “Musicarello” Un jeans e una maglietta.

Nelle varie interviste e/o presentazioni sui social ci piace notare la sua umiltà, tipica dei veri talenti; infatti, l’artista di Lucera non manca di ringraziare l’amico neomelodico Enzo Bruno che lo ha spronato e sostenuto nel suo percorso artistico, oltre al già citato Enzo Morzillo, regista vincitore al “Giffoni film festival” nel 2015 con il corto “Voltare pagina”.

La presenza di Nino l’Angelo a Ruoti, e in Basilicata, la dobbiamo al neo Comitato festa patronale 2025, estimatori e fan dell’artista, come Rocco Silvano che ha già sbirciato nel repertorio della serata le note canzoni come Popcorn e patatine, Io vivo, Forza Napoli, Maledetto treno, Chiara, T’amo, Un ragazzo e una ragazza e quella famosa che ha dato il titolo al film commedia diretto da Mariano Laurenti, Un jeans e una maglietta del 1983.

Insieme a Rocco questi gli altri membri del Comitato, Romina Potenza, Silvia De Carlo, Fabiana Scavone, Antonio Spadola, Alberto De Carlo, Mauro Di Palma e Tonino Troiano, quest’ultimo presidente del Comitato.

Una formazione che è partita con qualche timore per aver osato scelte artistiche importanti, come Nino l’Angelo e firmato contratti, ma che è stata premiata dai cittadini (e zone limitrofe) nel “tour” della raccolta fondi. “Siamo grati e riconoscenti a tutti coloro che collaborano con le donazioni”, fanno sapere dal Comitato contenti per aver avuto la possibilità di mettere a fuoco un cartellone ricco di appuntamenti.



I “nove” del Comitato hanno puntato ad animare la Comunità nel migliore dei modi possibili non facendo mancare nulla (dalla banda musicale alle majorettes e spettacolo pirotecnico), creando un clima di serenità e dando così il via alle Feste patronali che sono una realtà ancora viva e capace di rallegrare le nostre comunità “tirando” nelle piazze giovani e grandi, piccoli e anziani. È occasione per ritrovarsi e per vivere “spensierati” tra musica, voci, suoni, bancarelle e odori di arrosti e profumo di noccioline e zucchero filato.



E così anche a Ruoti si conferma per questa edizione 2025 il grande fermento per la Festa patronale di San Donato che si celebra nelle due giornate del 6 e 7 agosto p.v. Oltre al programma religioso con tanto di Processioni, il 7 pomeriggio ci sarà il Magic man show per i bimbi, e a chiudere la serata lo show de I NutriAzionisti in piazza Mercato. Affrettatevi solo ad acquistare il biglietto per la tradizionale Grande Lotteria.

Con questo primo bilancio positivo, il Comitato è carico di entusiasmo ed è già in “movimento” per programmare la prossima Festività in onore di San Rocco.

Maria De Carlo