A tavola non si invecchia. Nemmeno se si festeggiano 50 anni con la passione per la cucina della tradizione di famiglia… che lega mare e murgia, dalla costa pugliese alla Città dei Sassi. Alle Fornaci, in piazza Cesare Firrao, il fuoco d’un tempo continua ad ardere sui fornelli sempre uguale, con la fiamma giusta, ormai da tre generazioni con Claudia e Ivan, che hanno raccolto – facendo squadra – l’eredità di papà Michele e mamma Anna Maria e dei nonni Filippo e Lucia, che nel 1972 investirono con lungimiranza nel settore della ristorazione e,in particolare, nella degustazione di pesce fresco a borgo Venusio. Da allora l’imperativo è sempre lo stesso : qualità e freschezza della materia prima da preparare. E poi tanta passione nel preparare i piatti con un occhio alla tradizione, un pizzico di innovazione e quel tocco di originalità nel presentare e servire primi e secondi, che si riscontra nella soddisfazione del passaparola. I fratelli Claudia e Ivan Ferrante, che operano rispettivamente in sala e in cucina, sono impegnati nel dare sempre il massimo in continuità con l’eredità dei saperi, del buongusto e del senso di responsabilità di genitori e nonni. E la prova è in tavola, che si tratta del pescato di giornata, di primi piatti, molluschi o di carni con i sapori della tradizione locale. Una impresa longeva, dove la famiglia è il cuore di una attività, che da mezzo secolo ha investito nella cultura alimentare del territorio e della cucina mediterranea. Ed è il messaggio vero, che fa splendere ulteriormente i 50 anni di presenza attiva nel settore, d’esempio per altri giovani che credono nelle proprie capacità e che si guardano intorno per fare bella figura con cittadini, visitatori e qualificare l’offerta turistica locale.

Il pensiero, mentre venerdì 13 maggio si festeggia il mezzo secolo di attività, non può che andare ai ”pionieri” di questa impresa.



A nonno Filippo Colonna,di origini altamurane, che nel 1972 decise di aprire a Matera una attività di ristorazione, che allora mancava (quella degustazione di pesce) pur provenendo da altro settore commerciale. Un avvio fatto di sacrifici, insieme alla infaticabile moglie barese Lucia, che la cucina ce l’aveva nel cuore. Tante speranze ma con un obiettivo comune , che si concretizzò con l’apertura della sala ristorante al borgo Venusio. Una attività allietata da tre figlie. Mariella, Francesca e Annamaria, grate per quanto fatto da papà Filippo e mamma Lucia per la famiglia Colonna. Al progetto ci tenevano entrambi, tant’è che il nonno imprenditore si recava a prendere il pesce fresco, dalla barca, sulle coste pugliesi. Sapori che non hanno prezzo, per intenditori ,buongustai, personalità politiche, culturali come Severino Gazzelloni o da campioni del calcio come il portiere della nazionale sovietica Lev Jascin.







Concetto e buone pratiche passate al genero Michele Ferrante, che venne a Matera, proveniente da Bari, dove aveva lavorato in rinomati ristoranti del capoluogo pugliese. Michele portò innovazione, nuove idee e sposò in pieno le idee dei Colonna, tanto da sposare Annamaria, l’attuale consorte che gli ha dato Ivan e Claudia, i continuatori di quel progetto nato in cucina…

Michele e nonna Lucia avevano un feeling particolare, con la comune passione per i piatti di mare e non solo. La signora Lucia, ci hanno raccontato, oltre a cucinare il pesce (a Natale capitone, anguille e spaghetti al sugo erano d’obbligo) faceva la pasta fatta in casa, orecchiette in primis,e preparava anche una varietà di ortaggi sott’olio per gli antipasti. L’arrivo del genero Michele, cambiò alcune cose anche nella presentazione dei piatti e portò alla scelta, nel 2005, di trasferirsi in città in piazza Cesare Firrao, con l’apertura del ristorante ”Alle Fornaci” . E con i figli Ivan e Claudia, continuatori dell’ attività, nel solco della tradizione e della innovazione. Un esempio di longevità e di cultura di impresa, portati avanti con tenacia, senso di responsabilità e tanta passione con i sapori del mare e della terra. E qui ci vuole un brindisi… davanti a quella forchetta d’argento incorniciata, con una dedica di mamma Lucia: ‘’ A te Anna, consegno il mio sapere. Fanne tesoro’’. Ivan e Claudia lo stanno facendo.