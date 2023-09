Nozze di diamante per Nunzio e Giovanna

Da 60 insieme e con il sorriso del primo giorno, quando in chiesa, pronunciarono il fatidico ”Si”. Era il 12 settembre 1963 quando Nunzio Paolicelli,materano, musicista, compositore e con un grande amore oltre che per la moglie Giovanna, per Matera e per la Juventus, quando sposò la consorte, nata a Napoli, in quel di Potenza, presso la parrocchia della Beata Vergine del Rosario, come riporta il certificato di matrimonio dell’epoca. E da allora, tra sacrifici e soddisfazioni, la famiglia è aumentata con figli,nipoti. Ma quale è il segreto per stare insieme da tanto tempo ? Senz’altro comprensione reciproca, la musica, che invita a cambiare spartito tutti i giorni, la buona tavola, un Ave e un Pater che consiglia- a fine giornata- a commentare, in dialetto, ” B’ndutt Iddij”, Benedetto Dio per quello che ci ha dato.E non potevano che tornare in chiesa per rinnovare una unione che andrà avanti prima per le nozze di Titanio (70) e poi per quel che verrà. Il sindaco Domenico Bennardi, accompagnato dal consigliere Gianfranco Losignore, hanno consegnato alla coppia un attestato che rappresenta la stima e la vicinanza di tanti materani. In cambio un sorriso,che è il segreto per cominciare una nuova giornata. Vero maestro Pappajoll, come continuano a chiamare u’ matarris?