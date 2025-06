Nova Siri: rappresentazione teatrale sul poeta Orazio Stanislao Orioli.

Sabato 21 giugno, alle ore 21 in piazza Plebiscito nel centro storico di Nova Siri, la compagnia teatrale “Fuochi fatui” porterà in scena una rappresentazione ispirata a vita e opere del poeta locale Orazio Stanislao Orioli. Un evento organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Ultimo Miglio”, realizzato dal Comune e finanziato dal “Gal Start 2020”. Con questa pièce gli eventi di Ultimo Miglio “escono allo scoperto”, per allestire una rappresentazione teatrale di inizio estate nella piazza principale di Nova Siri. La Compagnia teatrale Fuochi Fatui rievocherà un personaggio che si può definire contemporaneo perchè da riscoprire interamente, al quale è stata dedicata una parte del recente convegno organizzato nel palazzo Arcieri a metà aprile. Orioli, nato e vissuto a Nova Siri nel secolo scorso, ha lasciato un grande patrimonio di scritti, che devono essere studiati e analizzati. La rappresentazione si svolgerà all’ingresso del portone del palazzo di proprietà della famiglia Orioli. A decantare i versi del poeta sarà la compagnia locale specializzata nel teatro dialettale, ormai presenza stabile e apprezzata sui palcoscenici delle estati novasiresi.

