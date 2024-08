Nova Siri Centro Storico: La Notte dei Briganti 2024 – 19 Agosto 2024

Lunedì 19 Agosto 2024 dalle ore 20 nel centro storico di Nova Siri è in programma la 15esima edizione de Sotto il Cielo di Bollita: “La Notte dei Briganti” (direzione artistica: Pasquale Chiurazzi). Durante la manifestazione, si spiega in una nota “Con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Nova Siri, l’associazione culturale SUD “Gigi Giannotti”, in collaborazione con la locale ProLoco, il Mumba e NovaSiri.TV, presenta il Percorso dell’ Arte con la mostra a cura della d.ssa Maria De Lorenzo presso Palazzo Costa.

Gli artisti Pasquale Pachi Chiurazzi, Giulio Orioli, Nino Oriolo e Veturio Viola presenteranno, nello storico Palazzo Nolfi, l’ installazione “ La Leggerezza della Piuma”- omaggio all’artista Rita Guido.

T-shirt d’autore firmata dal fumettista Fabio Violante.

Piazza Plebiscito e Scalinata san Pio accoglierà artisti di strada che proporranno spettacoli di fuoco, bolle, micromagia, giocoleria.

Immancabile il Percorso Musicale, tre esibizioni all’ interno della stessa serata: apriranno la

quindicesima edizione de “La Notte dei Briganti” i Rivota Popol ore 21.40- in Piazza Plebiscito, in contemporanea in Piazza Dante Dj Set.

Alle ore 23.00 MUSICAMANOVELLA in concerto.

Percorso del Gusto da Via Roma, proseguendo per Via dei Caduti e Corso Garibaldi, finendo in Piazza Dante.”

