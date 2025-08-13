Nova Siri: 16a edizione della Notte dei Briganti

L’appuntamento è per Mercoledì 13 Agosto 2025 a Nova Siri – Centro Storico, A partire dalle ore 20:00. Torna, infatti, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana e novasirese: “La Notte dei Briganti”, giunta alla sua sedicesima edizione, animerà il centro storico della cittadina del materano con arte, musica, installazioni e sapori.

L’evento, inserito nel progetto culturale “Sotto il Cielo di Bollita”, è promosso da Regione

Basilicata, Comune di Nova Siri, Associazione Culturale “SUD” Gigi Giannotti, in collaborazione con la Pro Loco di Nova Siri.

Novità 2025: In esclusiva, la T-shirt d’autore firmata dall’artista Gimbattista Bongiorno, disponibile durante l’evento.

Corso di Tamburello con il tamburellista Salvatore Crudo del gruppo “I Tamburellisti di Torre

Paduli”, un volto simbolo della tradizione salentina.

Spettacoli itineranti: La suggestiva Scalinata di San Pio ospiterà performance di artisti di strada: Spettacoli di fuoco, Bolle giganti, Micromagia, Giocoleria

MOSTRE E INSTALLAZIONI: Nel cuore del borgo prenderà vita la mostra “Sentieri luminosi verso l’infinito“, omaggio al Maestro Giulio Orioli, scomparso nel gennaio 2025.

A cura di Pasquale “Pachi” Chiurazzi, Nino Oriolo, Veturio Viola e Mario Battafarano, con

commenti critici della dott.ssa Maria De Lorenzo, l’esposizione ripercorre il percorso artistico del Maestro Orioli, con Sculture, Pitture, Installazioni multimediali, Proiezioni d’archivio. Un tributo a un genio che ha sempre messo al servizio della comunità e dell’evento la sua arte, contribuendo con passione e dedizione ad arricchire ogni edizione de La Notte dei Briganti.

In Vico Camelie sarà allestita la mostra fotografica “Visioni Urbane”.

In esposizione anche auto d’epoca, a cura di Mario Montagna.

Percorso Musicale/Tre le esibizioni previste:

Ore 21:00 – Piazza Dante: Dj Set Nicola Guida

Ore 21:30 – Piazza Plebiscito: I Rivota Popol

Ore 22:40 – Piazza Plebiscito: Ragnatela Folk Band in concerto

Percorso del Gusto: Un viaggio enogastronomico che parte da Via Roma, attraversa Via dei Caduti e Corso Garibaldi, per concludersi in Piazza Dante. Sapori autentici della tradizione lucana in ogni angolo del borgo.

#vivilenottinelcentrostorico, un invito a riscoprire le radici del territorio – passate, presenti e future – in una serata carica di emozioni, memoria e creatività.

Direzione Artistica: Pasquale Chiurazzi; Organizzazione: Mario Battafarano, Rosy Battafarano, Rodolfo Bitonte, Peppino Chiurazzi, Maria De Lorenzo, Gianni Franco, Nino Oriolo, Vincenzo Passarelli, Francesco Pastore, Antonietta Pastore, Maria Pastore, Onelia Santarcangelo, Roberto Tafuri, Carmine Stigliano, Marilena Varasano, Veturio Viola.