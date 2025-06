Notte magica a Colobraro…E non dimenticate l’amuleto

Misteri, antiche credenze popolari e la suggestioni di luoghi e paesaggi sospesi tra cielo, mare e calanchi in una notte stellata attendono curiosi e turisti a Colobraro ( Matera), noto come il paese della magia e degli amuleti per prevenire la malasorte. E’ la notte di San Giovanni,che coincide con quella del solstizio d’estate. E “la Notte dei Rituali Magici”, caratterizzata da un percorso sensoriale e culturale suggestivo che lega esoterismo, teatro, antropologia, musica e mito, passando per leggende e atmosfere particolari dove è possibile che avvenga quello che non t’immagini. Con le streghe che, proprio nella notte di San Giovanni, si davano appuntamento sotto a un noce per danzare, preparare pozioni, incantesimi. E così quest’anno. Fatevi leggere pure la mano, indossate l’abitino contro il malocchio e seguite un mago delle estati colabraresi, come Andrea Bernardo, finito a pieno titolo nella storia e nei miti di quel paese…della valle del Sinni che guarda al mar jonio dalla terrazza della magia.



IL PROGRAMMA

21 Giugno “ll Solstizio d’Estate” – Il Giorno più Lungo dell’Anno – La Notte più Corta e Magica – A Colobraro.

✨ La Notte dei Rituali Magici – Il Solstizio d’Estate ✨

📍 Colobraro (MT) – Chiostro del Convento

📅 Sabato 21 Giugno

🕕 Inizio ore 18:30 – Replica ore 20:00

Nella cornice suggestiva del solstizio d’estate, quando il sole è al suo apice e la natura sprigiona tutta la sua energia, Colobraro si trasforma nel cuore di una notte onirica, sospesa tra mito e tradizione.

🌿 Ispirata alla Notte Magica di San Giovanni, in cui secondo la leggenda le streghe si radunavano attorno a un antico noce per preparare il nocino o ballare in volo il sabba, questa serata speciale riprende riti ancestrali legati al fuoco, alla rugiada, alle erbe e alla rigenerazione della natura.

🧙‍♀️ Ogni spettacolo include:

🔮 Percorso emozionale animato del Museo Antropologico – Sala della Magia e Sala delle Erbe Magiche e Officinali.

🧿Consegna dell’amuleto tipico di Colobraro.

🧚 “Il Sabba delle Streghe”

🎭 La Commedia teatrale con masciare e fattucchiere.

🎶 A concludere, alle ore 21:30: Concerto di musica popolare.





