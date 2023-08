Notte di San Lorenzo a Ginosa Marina con Carmen Consoli

Se riuscirete a vedere una stella esprimete pure un desiderio, ma se non ci riuscirete fa lo stesso…perché potrete vederne una cantare, come la brava Carmen Consoli, a Marina di Ginosa ( Taranto), nella serata del 10 agosto. Parlano per lei successi, che sono entrati nella scaletta dei fans, come L’ultimo Bacio,Blunotte,Quello Che Sento, Amore Di Plastica, In Bianco E Nero, Parole Di Burro,Fiori D’arancio, Signor Tentenna e tanti altri. Ma non è il solo evento canoro allestito dall’Amministrazione comunale, tra Ginosa e la sua marina, dal cinema, al teatro, alle sagre, allo sport per i gusti di diverse fasce di età. Il 7 ottobre in concerto anche Enzo Avitabile e i Bottari…suoni nella notte.



COMUNICATO STAMPA

CARMEN CONSOLI ED ENZO AVITABILE DAL VIVO A MARINA DI GINOSA E GINOSA

Carmen Consoli il 10 agosto ed Enzo Avitabile e i Bottari il 7 ottobre. Due imperdibili concerti dal vivo rispettivamente a Marina di Ginosa e Ginosa. Due maxi eventi gratuiti rientranti nel cartellone del Comune di Ginosa “VertiGinosaeMarina’’.

Unicità canora, compositiva e interpretativa e un suono in continua evoluzione valorizzato dalla sua verve di performer grintosa e passionale, fanno di Carmen Consoli un’artista fuori da ogni etichetta. La cantautrice siciliana si esibirà presso il nuovo lungomare di Marina di Ginosa il 10 agosto in un esclusivo live acustico al tramonto.

World music, Canzone Napoletana, Jazz, Fusion, Soul, Funk, Folk: il repertorio di Enzo Avitabile, cantautore, compositore e polistrumentista, spazia attraverso questi generi. La sua carriera è contraddistinta da importanti collaborazioni con artisti del calibro di James Brown, Tina Turner, Pino Daniele, Franco Battiato e molti altri.

Il 7 ottobre, a conclusione della ricca kermesse estiva, in Piazza IV Novembre a Ginosa Enzo Avitabile e i Bottari porteranno la loro musica travolgente.



