…che stanno per Montescaglioso, Musica e ‘Meraki” per un concerto di forte intensità interpretativa che vedrà,nella serata del 21 agosto, il maestro Giuseppe Appio dirigere in concerto la Epical Jam Ensemble. Un mix di note e di brani che legheranno anima, cuore, cielo, natura, passione e tanta voglia di stare insieme, ma in sicurezza naturalmente, dopo un anno e passa di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano che sono efficaci), gli alti e bassi, alienanti e fallimentare (un successo per pochi) pratiche di didattica e lavoro a distanza. Per Montescaglioso un cartellone estivo con tanta musica nel solco di una tradizione che continua a formare tanti talenti e gruppi musicali di livello. E’ una città della musica e non sarebbe male che accanto al logo dell’Abbazia compaia su cartelli, carta intestata e banner del web anche quello di ”città della musica”. Lo merita e con una programmazione che unisca tutte le risorse del pentagramma montese se ne può fare una risorsa per potenziare e diversificare l’offerta turistica. Che ne pensate?



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Ancora una “Notte di note” nella location incantata dell’Abbazia San Michele Arcangelo di Montescaglioso.

È qui che, come di consueto per l’estate montese, si esibirà il gruppo “EPICAL JAM ENSEMBLE” diretto dal Maestro Giuseppe Appio.

La formazione andrà in scena il 21 Agosto alle ore 21:00 con il Concerto dal titolo “MERAKI”, parola greca che sottolinea la passione e la creatività dell’anima di questi artisti.

L’ evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme Anti Covid 19 , pertanto l’ingresso sarà consentito solo se provvisti di mascherina e Green Pass e fino al raggiungimento della capienza massima della location.

Letizia Leone