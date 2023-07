Notte dance. Vamos al Jogo Village como a Ibiza.

Pool Party…ed è stata festa. Sono stati di parola. Si sono divertiti, ci mancherebbe, e hanno fatto divertire fino a tardi i tre deejay materani, Florindo Pilone, Nicola De Feudis e dj Skrezio che hanno trasformato il Jogo Village, a bordo piscina, in una ribollente discoteca di Ibiza. Sandy Marton con ‘People Love Ibiza” ? Certo e una miriade di pezzi mixati in sequenza e scelti, con l’imbarazzo della scelta, con quella vasta produzione di classifiche nazionali e internazionali che hanno impazzato e fatto ballare le generazioni degli anni 70,80 e 90. Tanta memoria, un pizzico di fantasia, qualche richiesta e un accenno di note con l’immancabile domanda ” E questa la riconoscete?…Era il 1977 e con I Feel Love…Donna Summer”. Un esempio, in crescendo, di come si è svolta la serata ibiziana al Jogo Village, nonostante la concomitanza di una marea…di eventi del sabato sera in città. Disco a tutta birra, ma senza esagerare, con il popolo della notte di diverse fasce di età che in qualche caso non ha rinunciato alla t shirt d’annata, tirata fuori per l’occasione. Un omaggio strameritato per gli organizzatori, ormai icone e testimoni da banco deejay di una voglia di divertirsi con la musica a palla e le luci che girano a ritmi dance…