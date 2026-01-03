Notte bianca a Taranto negli ipogei(e non solo) della città vecchia

E l’evento di lunedì 5 gennaio nella Città dei due mari, dei delfini e nell’anno dei giochi del Mediterraneo è di buon auspicio perché Taranto possa guardare con ottimismo al futuro dell’economia, sulla quale pesano- e questo non va dimenticato- le sorti dell’ex Italsider, passata di proprietà in proprietà ma senza aver messo a quegli interventi di messa in sicurezza produttiva per tutelare la salute di tante famiglie. La visita alla città vecchia, agli ipogei e ad antichi edifici, è un ritorno al cuore antico, alla memoria, alle tradizioni a un passato di cultura legato al turismo sul quale investire anche per le giovani generazioni.Nel comunicato stampa tutto quanto occorre per prenotare e visitare luoghi dell’anima di ‘’ Tarant Nuest…’’ come ripetono i tarantini veraci.



COMUNICATO STAMPA del 03.01.26

LA MAGIA DELLA CITTÀ VECCHIA NELLA NOTTE BIANCA DEGLI IPOGEI

Lunedì 5, dalle 19 a mezzanotte, aperture straordinarie e in contemporanea degli ambienti sotterranei.

Un evento che ha ormai superato i confini regionali, complice la presenza di turisti italiani e stranieri. È la Notte Bianca degli Ipogei che permetterà di visitare in via straordinaria questi luoghi sotterranei intrisi di fascino. Non una iniziativa sporadica, ma un format di Taranto Grand Tour che rientra in una progettualità più ampia che, in questi anni, ha dato e continua a dare un grande impulso alla città vecchia, ritenuta un patrimonio da tutelare e valorizzare in modo sinergico.

Ed è proprio con queste premesse che, lunedì 5 gennaio dalle ore 19 a mezzanotte, a Taranto sarà possibile visitare sette diversi ipogei, aperti in contemporanea e in via straordinaria proprio per questa occasione. In questa edizione saranno visitabili gli ipogei dei palazzi Galeota, Spartera, Stola, Portacci, Antonelli, le scuderie di Palazzo Pantaleo e la Casa natia di Sant’Egidio.



Un unico ticket (al costo di 8 euro, gratis per i bimbi sotto i 12 anni) e la possibilità di muoversi in autonomia tra vicoli e piazzette seguendo una mappa che condurrà i visitatori alla scoperta dei vari ipogei. «Nelle scorse edizioni – raccontano i promotori – abbiamo accolto migliaia di persone provenienti anche da altre regioni e nazioni. Questo progetto nasce dalla volontà di far conoscere alcuni tra i più significativi ambienti sotterranei di quella che fu l’Acropoli greca. In questo percorso è possibile ammirare tagli di cava e blocchi di età greca, resti di strutture romane e medievali. Sin dall’età greca, infatti, si è cavato il banco roccioso dell’attuale città vecchia, ottenendo sia materiale da costruzione per gli edifici superiori che ambienti sotterranei utilizzati per i più svariati scopi: produttivi, abitativi, cultuali, ricoveri per animali. Appunto, gli ipogei».

Uno degli aspetti innovativi dell’iniziativa è legato al fatto che non si tratta di una visita guidata tradizionale. I visitatori possono muoversi in maniera autonoma raggiungendo i vari punti di interesse. Qui, ad attenderli, ci sarà personale specializzato che fornirà informazioni sul luogo e la sua storia. Il giorno dell’evento, a partire dalle 18:30, all’Info Point sarà possibile convertire la prenotazione on line in ticket cartaceo ritirando anche la mappa.

A causa della conformazione degli ambienti, l’attività è sconsigliata a portatori di disabilità motorie. I biglietti possono essere acquistati online: https://bit.ly/NotteBiancaIpogei o in contanti all’Info Point accanto al ponte Girevole. Per info: 388.7848371. La Notte Bianca degli Ipogei rientra nel cartellone di eventi “Natale Diffuso”, organizzato dalla rete dal basso di associazioni culturali ed enti del terzo settore, e ha il patrocinio di Confcommercio Taranto.

L’addetto stampa