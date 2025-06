“Note, Gusto e Parole”; Libri in terrazza tra musica e degustazione presso la terrazza di Casa Cava

Si chiama “Note, Gusto e Parole” il cartellone estivo di Libri in terrazza che prende avvio il 20 giugno e termina il 12 settembre.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Altrimedia Edizioni e Residence San Pietro Barisano, intende sostenere la promozione della lettura e del libro e nel contempo occasioni di confronto che arricchiscano il parterre di offerte nell’ambito dell’intrattenimento culturale a beneficio di residenti e turisti.

Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà l’estate con presentazioni degustate tra musica e cocktail sulla terrazza di Casa Cava a partire dalle 20.

“Nel periodo estivo la lettura ritorna a essere una buona pratica per moltissime persone – hanno sottolineato Gabriella Lanzillotta di Altrimedia Edizioni e Federico De Bonis del Residence San Pietro Barisano – così abbiamo pensato di proporre alcuni dei nostri titoli, spaziando dal giallo, ai racconti e perché no proponendo anche saggi e poesia, utilizzando una formula mista musica/degustazione che in uno scenario suggestivo qual è quello della terrazza di Casa Cava risulti interessante anche come opportunità di svago e relax sia per i cittadini della nostra provincia che per i tanti turisti che affollano il territorio.”

Con un biglietto di ingresso di soli 5 euro oppure con l’opzione drink+libro, per cui con 20 euro si acquista anche il libro presentato, sarà possibile partecipare alle serate in cartellone.

Programma Presentazioni

20 GIUGNO

Si fa presto a dire domani di Adele Paolicelli

25 LUGLIO

D’istanti e di sogni di Annalisa Pistoia, vincitrice per la sezione Poesia della VII Edizione del Premio letterario Liberalia “La città dei Sassi”

31 Luglio

Racconti meridiani di Emilio Gerardo Giuliano

22 Agosto

Pietre di confine di Enrico Lamacchia a cura di Isabella Marchetta

29 Agosto

Murgia a cancelli _ Fotografie di Annachiara Molinari e Testi di Maurizio Camerini

5 Settembre

I luoghi dell’anima di Elena Baldassarre

12 Settembre

Teorema Boikena di Giuseppe Dalessandro