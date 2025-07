“Note, Gusto e Parole”, il cartellone estivo di Libri in terrazza a Casa Cava il 25 luglio ospita Annalisa Pistoia

“Note, Gusto e Parole”, il cartellone estivo Libri in terrazza tra musica e cocktail sulla terrazza di Casa Cava a partire dalle ore 20, torna giovedì 25 luglio con un ospite d’eccezione: la vincitrice della sezione Poesia della VII edizione del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi” Annalisa Pistoia con la silloge “D’istanti e di sogni”

L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 20 giugno e termina il 12 settembre è nata dalla collaborazione tra Altrimedia Edizioni e Residence San Pietro Barisano e intende sostenere la promozione della lettura e del libro e nel contempo occasioni di confronto che arricchiscano il parterre di offerte nell’ambito dell’intrattenimento culturale a beneficio di residenti e turisti.

“Nel periodo estivo la lettura ritorna a essere una buona pratica per moltissime persone – hanno sottolineato Gabriella Lanzillotta di Altrimedia Edizioni e Federico De Bonis del Residence San Pietro Barisano – così abbiamo pensato di proporre alcuni dei nostri titoli, spaziando dal giallo, ai racconti e perché no proponendo anche saggi e poesia, utilizzando una formula mista musica/degustazione che in uno scenario suggestivo qual è quello della terrazza di Casa Cava risulti interessante anche come opportunità di svago e relax sia per i cittadini della nostra provincia che per i tanti turisti che affollano il territorio.”

Annalisa Pistoia che sarà ospite il prossimo 25 luglio, classe 1977, pugliese, è la vincitrice della sezione Poesia della VII edizione del Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi” con la raccolta “D’istanti e di sogni”. L’autrice, con un passato ricco di soddisfazioni prestigiose nell’ambito di Premi nazionali e internazionali (numerosi sono infatti le menzioni ricevute e le pubblicazioni), ha espresso il suo talento anche in questa silloge. Cifra stilistica dell’opera “D’istanti e di sogni” è la delicatezza che insieme all’attenzione per i dettagli restituisce una immagine intensa e emotivamente coinvolgente della poesia.

Per partecipare, solo per questo appuntamento, è previsto un biglietto di ingresso con l’opzione drink+libro di 15 euro o solo 5 euro per l’opzione drink.

Programma Presentazioni

25 LUGLIO

D’istanti e di sogni di Annalisa Pistoia, vincitrice per la sezione Poesia della VII Edizione del Premio letterario Liberalia “La città dei Sassi”

5 Agosto

Racconti meridiani di Emilio Gerardo Giuliano

22 Agosto

Pietre di confine di Enrico Lamacchia a cura di Isabella Marchetta

29 Agosto

Murgia a cancelli _ Fotografie di Annachiara Molinari e Testi di Maurizio Camerini

5 Settembre

I luoghi dell’anima di Elena Baldassarre

12 Settembre

Teorema Boikena di Giuseppe Dalessandro