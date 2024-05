Note di Pentecoste a Matera dalle canne dell’antico organo

Ci vogliono amore, passione, fede e un pizzico di devozione, visto che è ospitato nella Chiesa di San Rocco, luogo di solidarietà cittadina, per un concerto di Pentecoste che vede come protagonista un antico organo di fattura inglese. Merito dell’associazione Ars Nova…che rinnova, è il caso di dire, l’appuntamento con la buona musica e con repertorio di ottimo livello per gli appassionati e per quanti si avvicinano a partiture che armonizzano i cinque sensi. Il concerto, fissato per domenica 19 maggio, alle 19.30 dell’organista Nicola Curzio ne è la conferma. Ingresso libero e,in chiesa, silenzio…ricordandovi di spegnere o silenziare il telefonino. Bastano le note del vecchio organo.



ARS NOVA MATERA

COMUNICATO

Domenica 19 maggio 2024 alle ore 19,30 presso la chiesa di San Rocco a Matera

“Concerto della Pentecoste”

Organista Nicola CURZIO

L’associazione Ars Nova Matera, nell’ambito del ciclo “Risonanze – L’Organo nel Tempo Liturgico”, propone un concerto dedicato al tempo della Pentecoste, un momento di riflessione per ricordare la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, sugli Apostoli e la Vergine, una solennità che corona il periodo pasquale.

È una ulteriore occasione per valorizzare il prezioso organo a canne di fattura inglese del primo Novecento conservato presso la chiesa di San Rocco in Matera.

L’organo, restaurato dall’organaro Nicola Canosa, sarà suonato dal giovane e brillante organista NICOLA CURZIO, che eseguirà musiche di D. Buxtehude, J.S. Bach, C. Saint-Saëns, M. Reger.

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione il parroco don Angelo Tataranni.

L’iniziativa è ad ingresso gratuito



Nicola Curzio, diplomatosi nel 2018 con il massimo dei voti e lode in Organo e Composizione Organistica sotto la guida del M° Francesco Bongiorno al Conservatorio di Matera, ha conseguito nel 2019 presso il “Pontificio Istituto di Musica Sacra” di Roma il diploma Post-gradum in Organo Liturgico e Improvvisazione Organistica con il massimo dei voti e lode col M° p. Theo Flury. Nel 2024 ha inoltre conseguito il Diploma Accademico di II livello in Organo con lode e menzione d’onore. Ha seguito master di perfezionamento in organo con maestri di fama internazionale (F. Bongiorno, Ulrike Th. Wegele-Kefer e Lionel Rogg). Svolge attività concertistica da solista, in duo e con formazioni corali; ha tenuto concerti nella XIX e XXI edizione del ‘Festival Organistico Internazionale’ di Selva di Fasano, nell’ambito della V e VII edizione del Festival Organistico Internazionale di Taranto e presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Altamura. Nel 2016, per il centenario della morte di Max Reger, ha proposto al pubblico alcune delle celebri composizioni per organo del compositore tedesco.

La Presidente

Maria Antonietta Cancellaro