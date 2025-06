Note di pace nel coro gospel coreano a Matera

E di pace nel mondo ce n’è davvero bisogno, nonostante le ipocrisie guerrafondaie che da Gaza all’Ucraina, e ora tra Israele e Iran, e in altri luoghi dimenticati del pianeta impazzano senza tregua. Finora appelli caduti nel vuoto, visti gli interessi economici e di riposizionamento in campo delle diverse potenze internazionali. Tacciono o balbettano, se preferite, Onu, Europa e Italia aldilà degli appelli e degli sforzi per aiuti umanitari. Ci si prova in tutte le maniere a cambiare rotta e la ‘’lodevole’’ iniziativa della Chiesa Evangelica Battista in programma a Matera, il 24 giugno, presso l’auditorium ‘’ Gervasio’’ è un segnale di distensione e speranza, che può giungere al cuore e al buon senso dei potenti. Si esibirà, in un concerto Gospel, la corale coreana’’La Pace’’ della chiesa evangelica coreana di Milano. Sul web un assaggio https://www.youtube.com/watch?v=iIPa5NPcAmA

IL COMUNICATO DELL’EVENTO

La Chiesa Evangelica Battista di Matera è lieta di invitarvi ad un concerto gospel a cura di una corale coreana, che si terrà il 24 giugno 2025, presso l’Auditorium Comunale “R. Gervasio” di Matera. Si tratta di un appuntamento speciale all’insegna dell’intercultura e dell’accoglienza di stranieri provenienti dall’area orientale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Matera, a conferma dell’importanza che la nostra comunità attribuisce a momenti di condivisione, crescita e partecipazione.

Non mancate!

Contatti: Caterina Gambetta tel 338/4815119