Nonna Chiara, Francesca , don Egidio e don Biagio i premiati per i “Martellesi’’ illustri

Gli amici del borgo lo sono di nome e di fatto e quando si tratta di festeggiare ricordando, oltre che con la torta, quanti hanno dato e continuano distinguersi per impegno o per altre qualità per La Martella e per l’identità di Matera, lo fanno con entusiasmo e con gratitudine. Domenica 17 maggio, come riporta il programma a conclusione di una settimana ‘’olivettiana’’ davvero intensa, saranno premiati una decina di residenti che hanno raggiunto il mezzo secolo di vita che saranno raggiunti da quell’antico detto dialettale, legato a consuetudini del passato, che recita: “ A passet u’ cinquant’onn ? Vet a scitt ch tutt u’ ponn…’’ . Con una traduzione lapidaria : ‘’ Hai passato i 50 anni? Vatti a buttare con tutti i panni, i vestiti’’. Un tempo la vita media nella civiltà contadina era quella e l’usura del tempo e della fatica rendeva quasi ‘’inservibili’’ quanti raggiungevano quel traguardo. Oggi tante malattie del benessere sembrano aver colto nel segno…Scherziamoci su e buona salute a tutti. A cominciare dal nonna Chiara Centonze, che ha raggiunto i 100 anni, e che sarà premiata insieme a cittadini che si sono ‘’distinti’’. Gli altri sono don Egidio Casarola e don Biagio Plasmati che in passato hanno guidato la parrocchia di San Vincenzo de Paoli e l’artista Francesca Cascione che è giunta alla terza fattura del carro trionfale di cartapesta per la Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. Finita? Non poteva mancare il brindisi finale e il taglio della torta. “ Ne abbiamo commissionata una da 7 chilogrammi- dice Paolo Grieco, presidente dell’Associazione Amici del borgo. Chiudiamo questa fase in dolcezza e in musica’’. Naturalmente la festa continua… Al borgo si lavora sempre . Del resto idee e progetti non mancano nel segno dell’ospitalità.



73° COMPLEANNO – BORGO LA MARTELLA

17 maggio 1953 – 17 maggio 2026

Domenica 17 maggio 2026

Ore 17.00: Apertura Festa del Borgo “Inno del Borgo, esibizione bambini del Borgo La Martella”;

Ore 17.30: Saluti Istituzionali;

Ore 18.00: Premiazione abitanti del Borgo che hanno compiuto 50° anni;

Riconoscimento per cittadini che si sono contraddistinti;

Ore 19.30: Intrattenimento musicale Ass. Areteia;

Ore 21.00: Saluti finali:

