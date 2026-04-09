”Non dimenticatevi di me…” E il ‘poeta’ Renato Zero abbraccia i suoi fans

Con quattro date al Palaflorio di Bari (8,9,11 e 12 aprile) da tutto esaurito come sta facendo ovunque tiene concerti de “L’OraZero in Tour” dove il numero ”0” campeggia sul palco è narrato nella scenografia, con le voci fuori campo degli attori Gabriele Lavia e Luca Ward che narrano dei tanti temi trattati dal cantante romano: dalla vita alla pace, dai bimbi ai maltrattamenti delle donne e delle madri, dalla terra,alla pace, all’amore. Mezzo secolo e passa di gavetta, discriminazioni, ipocrisie e di successi che a 75 anni, tanti per il re dei ”sorcini e delle sorcine” che hanno cantato all’unisono canzoni note e meno note. E lui ha tenuto alto il tono dello spettacolo, andato avanti per due ora e mezza e con una breve pausa di 15 minuti. Ci sta…Del resto ha ricordato di avere quell’eta, commuovendo e invitando all’applauso per ricordare gli amici Ornella Vanoni, Gino Paoli, Enrica Bonaccorti, invitando i fans ad aver rispetto per la sua persona, dopo che era sceso tra il pubblico: ”… Ho 75 anni, non trattatemi come un giocattolo…sono una specie da tutelare…” E poi alla fine quel saluto ” Un messaggio per gli smemorati. Non dimenticatevi di me..” Impossibile con un pubblico di affezionati, per gran parte over 60, ma anche giovani, che hanno apprezzato le medley di successo e singoli brani di una scaletta che andata avanti da sé come ”Il carrozzone” di tanti anni fa.



E Renato, con musicisti, coro e voci narranti non si è fatto pregare, facendo riflettere sulla profondità delle parole e dei temi trattati, come tra i pochi poeti in circolazione che hanno pensato, vissuto ,scritto e inciso canzoni come poesia. Tutto il contrario di oggi…a ben vedere e con l’intelligenza artificiale che inaridisce cuori,menti e sensazioni. Segno dei tempi? Per fortuna c’è la scaletta del juke box di ”OraZero in Tour” che a Bari . tra riferimenti alla realtà, alle sofferenze delle donne e ai giovani laureati, tanti quelli del Sud che si laureano con il massimo dei voti e spesso vanno via- ha proposto Sogni nel buio,No! Mamma, no!,Io uguale io,Quel bellissimo niente,Cercami,Lasciati amare, Interludio – Libero pensiero, Il rifugio,Più musica, la

Medley: Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo no, Vorrei piacerti,

La ferita, Interlude – L’ignoto, Voglio regalarti un avvenire, Il battito del mondo,

Libera, Senza, la Medley: Vivo / Vagabondo Cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone, Il canto di Esmeralda, Ascoltati, Interludio – L’ignoto, Ti meriti di più, T’innamorerai, Libero pensiero, L’anima canta, Ricreazione, L’ignoto, la

Medley: Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti, Aspettando l’alba, Guai e la

Medley: Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita, l’Interludio – Libero pensiero e il caloroso abbraccio, tra applausi e lacrime con Ave Maria e Resta con me… che non hanno voluto mancare, dalla Puglia alla Basilicata (Matera compresa) soprattutto a un appuntamento unico: quello con la poesia e la storia di Renato Zero che in tanti hanno seguito in più di una occasione, cantando le sue canzoni senza tempo.

