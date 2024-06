Nomadi in tour, a luglio, a Pomarico e Altamura

Io vagabondo., Crescerai, Io voglio vivere, Un pugno di sabbia, Dio è morto,Canzone per un amica….sono sono una ”minima” parte dei 60 anni di successi dei ” Nomadi”, che hanno in Beppe Carletti anima e colonna di sempre, porteranno in concerto dalle nostre parti. La prima è il 14 luglio a Pomarico ( Matera) alle 22.00 in piazza 1 maggio e il giorno dopo ad Altamura ( Bari) alle 21.00 in piazza don Tonino Bello per l’Estate Altamurana. Due concerti gratuiti per il Live Tour 2024. Non è la prima volta che ascoltiamo i Nomadi e ogni volta è una festa, per quello che cantano e per quello che fanno con iniziative benefiche in varie parti del mondo, con gli appelli alla pace e alla vita che -purtroppo- continuano a restare inascoltati. In piazza, comunque, con loro e lontano da ipocrisie, con la coerenza di sempre, ricordando l’impegno di Augusto Daolio.



