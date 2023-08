Nomadi, Belli (in Puglia) New Trolls, Ruggieri e Bennato nei concerti di piazza

Gruppi e cantanti della tradizione musicale italiana, che hanno mezzo secolo buono di produzioni e concerti alle spalle, che incontreranno i fans nei nostri centri. A cominciare da questa sera a Ginosa Marina ( Taranto) per la notte di san Lorenzo con il concerto di Carmen Consoli, prima nella classifica dei più letti di giornalemio.it, e domani a Poggiorsini ( Bari) in occasione della festa patronale con il concerto dei Nomadi per il Sessanta Live Tour, alle 21.30, in piazza Alcide De Gasperi. Un gruppo del quale abbiamo scritto tanto in passato, per l’eredità lasciata dal compianto Augusto Daolio e che il mai domo Beppe Carletti ha portato avanti, con il gruppo e tanti amici anche attività solidali di portata internazionale. Ieri Rai Uno, nella trasmissione ” Techetè” ha trasmesso uno speciale dedicato al gruppo che ha anima e cuore a Novellara ( Modena).



Tanti i successi imparati a memoria e le collaborazioni, come quella con Francesco Guccini, per un repertorio esemplare ( da io Vagabondo, Un pugno di sabbia, Io voglio vivere, Dio è morto) fatto di memoria, denuncia e solidarietà. Paolo Belli, il 16 agosto, in concerto gratuito in piazza Vittorio Emanuele I a Monopoli un trascinatore dello swing e della sua band, attraverso vari generi musicali.Dalla Puglia alla provincia di Matera con il concerto di uno dei gruppi più rappresentativi del rock progressive italiano. Sono i New Trolls che si esibiranno la serata del 14 agosto a Pomarico , alle 21.00, al quartiere Aldo Moro. Come non ricordare quel capolavoro del ”Concerto Grosso” e i singoli ” Faccia di cane”, ” Quella carezza della sera”, ” Vuoi comprare una strada” e altri.



Il 18 agosto a Ferrandina, in occasione dei festeggiamenti per San Rocco, tocca a Enrico Ruggieri, altro nome di rilievo della canzone italiana, esibirsi in piazza Plebiscito alle 21.30 . Tra i successi ” Polvere, Si può dare di più, Mistero” e altri.



Anche Montescaglioso festeggia san Rocco e il 21 agosto, alle 21.30 in piazza Roma si esibirà un’altra icona del rock italiano quell’ Edoardo Bennato arcinoto che continua a cantare ”il gatto e la volpe”, ” Non farti cadere le braccia”, ” L’isola che non c’è” o a far sognare l’Italia calcistica con ‘Un’estate italiana”. Finita? In giro tante cover, spettacoli di musica leggera,classica, jazz di grandi e piccoli dimensioni, ma è l’occasione per stara all’aperto e conoscere i nostri centri. Quanto a date e cartelloni il web trabocca…Eccone alcuni e, naturalmente, riguardano anche la provincia di Potenza I Tarantolati venerdì 11 agosto sono a Montemurro, il 13 a Scanzano Jonico, al Sabbia d’oro beach club concerto de I Gemelli Diversi, a Ferrandina il 21 in piazza Plebiscito per il Majatica jazz si esibirà Toquinho una icona della musica brasiliana e alle 22.00 a Laurenzana ”I Santarosa” per i romantici di sempre. il 14 agosto a Maschito, in piazza San Francesco, concerti a seguire di Fiordaliso e Bianca Atzei, e a Ferrandina in piazza Plebiscito i Terrarossa. A ferragosto a Senise, i trascinanti Musicamanovella in concerto, a Melfi sul palco Lda, alle 21-30 a Corleto Perticara in piazza Plebiscito concerto della gloriosa Pfm. A Satriano di Lucania, il 16 agosto, in piazza Umberto I concerto di Michele Zarrillo, alle 22.00 a Tricarico si esibiranno i Briganti di Terra d’Otranto. Il 17 a Savoia in piazza Plebiscito Sud sound system in concerto. A Gorgoglione, per la sagra dell’involtino, concerti a seguire degli Accipiter e dei Tarantolati di Tricarico. A Senise, per finire, si esibiranno Francesco Sarcina e Le Vibrazioni. Cercate, cercate. Ci sono eventi poco pubblicizzati che potrebbero essere una sorpresa. Buon Ferragosto e buon divertimento…