Noicattaro (Ba): La tre giorni del NoJazz 2025 dedicata a Pino Daniele

Dal 29 al 31 agosto la musica torna ad animare Noicàttaro (Bari) con NoJazz 2025, la rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Noicàttaro in collaborazione con Bass Culture srl.

“Quella di quest’anno -si legge in una nota- sarà un’edizione speciale, dedicata al grande Pino Daniele, indimenticabile voce e anima della musica italiana.

Un tributo sentito e appassionato che prenderà vita in tre serate di concerti gratuiti in Piazza Umberto I, nel cuore della città, con protagonisti Chiara Civello, Enzo Avitabile e Joe Barbieri – artisti di straordinario talento che, nel corso della loro carriera, hanno condiviso il palco o collaborato con il cantautore partenopeo. Sul palco si alterneranno interpreti straordinari che hanno fatto della ricerca musicale e della contaminazione la loro cifra stilistica. La rassegna inaugura venerdì 29 agosto alle 21 con Enzo Avitabile per un viaggio musicale intimo e coinvolgente che ripercorre in chiave acustica gli ultimi dodici anni della sua produzione discografica. Con Gianluigi Di Fenza alla chitarra ed elettronica ed Emidio Ausiello alle percussioni, Avitabile attinge ai brani più significativi dei suoi lavori, da Salvamm ‘O Munno a Black Tarantella, passando per Sacro Sud, Festa Farina e Forca e Napoletana. Un concerto che è al tempo stesso racconto e rito, in cui il cantautore partenopeo guida il pubblico in un percorso emotivo attraverso il suo linguaggio musicale originale, divenuto punto di riferimento internazionale per la world music. Due volte Premio Tenco, vincitore di David di Donatello e Nastro d’Argento per le sue colonne sonore, Avitabile ha collaborato con artisti del calibro di James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Franco Battiato, Manu Dibango e Pino Daniele, portando nel mondo la voce profonda del Sud.

Il viaggio musicale prosegue sabato 30 agosto, sempre alle 21, con l’eleganza internazionale di Chiara Civello, voce raffinata e cosmopolita, capace di attraversare confini sonori e linguistici. Cantautrice, pianista e chitarrista, Civello è considerata una delle interpreti italiane più apprezzate all’estero, con un percorso che intreccia jazz, soul, pop e la poesia della musica brasiliana. Formata al Berklee College of Music di Boston e scoperta dal leggendario produttore Russ Titelman, Chiara Civello ha inciso per Verve Records, collaborando con icone come Burt Bacharach, Gilberto Gil, Chico Buarque e James Taylor. Il suo sarà un set intimo e avvolgente in trio con Livia de Romanis al violoncello e Marco Acquarelli alla chitarra, per un concerto che diventa viaggio emotivo tra improvvisazione e melodia, dove ogni brano è un rifugio sonoro.

La serata conclusiva di NoJazz è in programma domenica 31 agosto alle 21 con Joe Barbieri, cantautore napoletano che ha saputo fondere canzone d’autore, jazz e world music in uno stile inconfondibile, amato in Italia e nel mondo. Autore di una discografia preziosa, Barbieri ha collaborato con artisti come Omara Portuondo, Stacey Kent, Jorge Drexler, Stefano Bollani e Luz Casal, costruendo un percorso originale e coerente. A Noicàttaro si esibirà in quartetto con Daniele Sorrentino al basso, Bruno Marcozzi alla batteria e Andrea Rea al pianoforte, proponendo un repertorio che ripercorre i momenti più intensi della sua carriera e anticipa le sonorità di “Big Bang”, il nuovo album di inediti in uscita ad aprile 2025. Con la sua voce calda e le sue composizioni intrise di eleganza e lirismo, Barbieri condurrà il pubblico in un’esperienza musicale intima e sofisticata.

NoJazz si conferma un progetto culturale che, da cinque anni, porta nel cuore della città nomi di spicco del panorama nazionale e internazionale, trasformando la piazza in un palcoscenico vibrante, dove musica e bellezza si incontrano per dare vita a esperienze indimenticabili.”

“Il Nojazz 2025 è caratterizzato da due momenti. Il primo lo abbiamo vissuto durante l’anteprima organizzata al Teatro Cittadino in occasione dell’evento Regina di Puglia e della Festa del Carmine: uno spettacolo musicale delicato in occasione delle visite guidate ad opera di due giovani affermati talenti, Donatello D’Attoma e Sabrina Rotondi. Il secondo sarà caratterizzato dalla massima espressione di quello che è stato il filo conduttore di questa edizione: una dedica a Pino Daniele a dieci anni dalla sua scomparsa, ad opera di alcuni dei più grandi musicisti italiani che lo hanno accompagnato negli anni. L’appuntamento con il Nojazz si consolida sempre di più nel panorama degli eventi estivi nojani, non solo a livello locale vista la presenza di spettatori che arrivano da tutta la Puglia e di questo non possiamo che essere soddisfatti“, dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Noicattaro Germana Pignatelli. “Il Nojazz è uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo nojano. Una rassegna che è cresciuta nel tempo in termini di presenze e successo tanto da registrare il tutto esaurito nelle scorse edizioni. Anche quest’anno abbiamo assicurato nomi di qualità e un appuntamento tutto dedicato al genio di Pino Daniele. Tre serate magnifiche animeranno la nostra piazza Umberto I e il nostro borgo antico. Vi aspettiamo dunque, perché si possa condividere la peculiarità del nostro territorio sulle note della nostra speciale rassegna Jazz” dichiara il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato.