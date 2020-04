Potevano starsene in quarantena senza pensare alle serate ”in sicurezza” che li attendono questa estate nelle piazze che coinvolgeranno, certamente, gli appassionati di pizzica e di altre sonorità mediterranee? Risposta scontata e due amiconi come il materano Claudio Mola tra le anime dei Ragnatela folk Band e il salentino Luigi ‘Gigi ‘ Marra, tra i protagonisti della notte della Taranta e del gruppo di Antonio Castrignanò, si sono dati appuntamento sul web per un ” #noi restiamo a casa… ” travolgente. Un brano arcinoto, che ha messo i capelli a Gigi per non sfigurare con la chioma di Claudio, che è risuonato sulle note e gli accordi di fisarmonica, chitarra e tamburello, naturalmente. Per la cronaca l’esibizione sul percorso virtuale Matera-Lecce è avvenuto di venerdì 17 aprile…”Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, ego me baptizzo contro il malocchio- riporta il commento al filmato. E con il peperoncino🌶 e un po’ d’insaléta🥗 ti protegge la Madonna dell’Incoronéta; con l’olio, il sale e l’aceto ti protegge la Madonna dello Sterpeto; corno di bue, latte screméto, proteggi questa chésa dall’innominéto. E con todo il mi’ tormiento l’ho cercato nel Salento, lui partì da Calimera per raggiungere Matera… Pieno pieno di libido, Arrapeto e ingrifito, ma dei due non sappiamo chi è piu rinco…onito… Beh! mò beccatevi sta Pizzica di San Vito!!! e avanti, comunque, fregandosene di luoghi comuni all’insegna della scaramanzia e del ”Non è vero ma ci credo”. Naturalmente attendiamo di vederli insieme dal vivo non appena spunterà il sole del dopo Quarantena da coronavirus . Nel frattempo apprezzate e fate girare il video https://www.youtube.com/watch?v=mLt_QZagTUE



TESTO PIZZICA DI SAN VITO

Non c’era da vinì, non c’era da vinì,

Non c’era da vinì e so’ vinutu,

So’ li sospiri tua, so’ li sospiri tua,

So’ li sospiri tua

M’hannu chiamatu.

Ah uellì, mu lu vecu ti vinì,

Mu lu vecu ti nchianà,

Mi ta la manu e si ni va.

Ah uellì, mu lu vecu ti vinì

Mu lu vecu ti nchianà,

Mi ta la manu e si ni va.

E sì chiù bella tu, e sì chiù bella,

E sì chiù bella tu ti na cirasa,

Iata all’amori tua, iata all’amori tua,

Iata all’amori tua quannu ti vasa.

Ah uellì uellì uellà,

La pacchianella mea

Quannu chiamu ata vinì.

Ah uellì uellì uellà,

La pacchianella mea

Quannu chiamu ata vinì.

Ti li capelli tua, ti li capelli,

Ti li capelli tua so nnamuratu,

Li vecu ti vulà, li vecu ti vulà,

Li vecu ti vulà ntallu vientu.

Occhi cu occhi,

Cu deggi perdi l’occhi,

A ci tici mali nuestru…