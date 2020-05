Gatta ci covid…e la jott d’ mammaronn, ‘nzich r(i)r e ‘nzich chiongj,la gatta della nonna un po’ ride e un po’ piange, come ripete un antico detto materano. E così Pasquale Di Pede, dopo le filastrocche di Rodari, è in vena durante la Quarantena da virus a corona e suona e suona. Ricorda sulle note della caraibica ” Guantanamera” la sua discola piccina nata a Matera. Altri tempi quando la piccola “Niña” Chiacchiarina, dal nome squillante, chiaro e chiacchierino, deliziava e non poco la famigliola , saltando di qua e di la come una frinquellina. Facendo coccole e ammauina. Tutto un altro il suo suono rispetto al fratellone al tritolo Giuseppe , ”scatapocc” come si dice a Matera. Ma è Chiacchiarina, civettuola, che si sceglie la gonna e talvolta si sporca di cioccolata e giù lavate , con mamma Emilia premurosa per la figlia profumata e bella come una rosa. E per papà Pasquale è come un’ape regina, vola di fiore in fiore e mette buonumore lasciando i segni del suo passaggio tra ricami e ghirigori…Pazienza, anche quando cade, ruzzola per terra. Un pianto, un piccio,un bacetto e torna a correre quel furetto di Chiacchiarina. E’ una fringuellina è non vede l’ora di suonar la sveglia a prima mattina. Papà e mamma hanno portato pazienza considerandola come una piacevole penitenza. E’ la regina ”Chiacchiarina” di Matera che balla e canta sulle nota di “Guantamera”. Si è meritato un viaggio a Cuba…vai papà con chitarra e cupa cupa.

CHIACCHIARINA

Io ho una bimba piccina / è una gran chiacChiarina

La chiamo fri-fringuellina / e non mi sento più solo

Ho anche un figlio tritolo / e un po di colesterolo

Quante lavate / col detersivo di cioccolate

Quante cadute / oh mamma mia che vedute

Da fiore in fiore lei vola / si vuol lavare da sola

Si deve scegliere la gonna / e poi vuol la gigomma

Che si attacca alla gonna / e chiede aiuto alla nonna

Quante lavate /col detersivo di cioccolate

Quante cadute / oh mamma mia che vedute

E se si tratta di uscire / dal tabaccaio o dal fornaio

Lei fa una svolta dal fioraio / perché di tanti colori

Riempie la casa di fiori / e poi disegna decori

Quante lavate /col detersivo di cioccolate .

Quante cadute /oh mamma mia che vedute

E la mattina che strazio / sin dalle sei che mi alzo

Preparo pappe per pranzo / fino alla sera son stanco

A rincorrere te che sei scalzo / e io la voce poi alzo

Quante lavate col detersivo di cioccolate

Quante cadute oh mamma mia che vedute

E la mattina che strazio / sin dalle sei che mi alzo

Preparo pappe per pranzo / fino alla sera son stanco