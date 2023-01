Nick Mason a Matera spettacolo tributo ai Pynk Floyd

Sono la storia del rock degli anni Settanta e Nyck Manson, batterista dei fenicotteri rosa, sarà a Matera il 23 luglio – per il cartellone di Sonic Park Mater. con una band che annovera protagonisti di quel leggendario gruppo, di Spandau Ballet e Blockheads. Per i fans la sequenza di lavori partiti con ‘’ Dark side of the Moon’’ e proseguiti con ‘’Ummagumma’’ sono una occasione per rinverdirne i fasti ,nonostante sia passato mezzo secolo da concerti e incisioni che infiammarono classifiche e concerti. La Cava del Sole, come riporta la nota ufficiale del Sonic park festival, si appresta ad accogliere un altro concerto di grande livello dopo quelli in calendario che vedranno esibirsi Mika (15 luglio, unica data nel Sud Italia), Placebo (16 luglio) e Sfera Ebbasta (20 luglio).



DOMENICA 23 LUGLIO 2023

Biglietti in vendita da martedì 31 gennaio ore 10

posti a sedere a partire da 35€ + dp

IL GRANDE BATTERISTA DEI PINK FLOYD

NICK MASON

NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

Il supergruppo formato dal batterista dei Pink Floyd insieme a Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken si appresta a portare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.

Dopo gli straordinari annunci di Mika (15 luglio, unica data nel Sud Italia), Placebo (16 luglio) e Sfera Ebbasta (20 luglio) Sonic Park Matera aspetta per la sua seconda edizione un altro grandissimo nome internazionale.

Il festival annuncia per domenica 23 luglio l’arrivo del supergruppo del leggendario batterista dei Pink Floyd, Nick Mason!

“… uno spettacolo straordinario e gioioso, un ricordo di che band particolare e brillante fossero i Pink Floyd… Se hai il minimo interesse per i Pink Floyd, non perderti questo spettacolo. Non avrai nemmeno bisogno di acido per uscire di testa ✭✮✮✮✮ Michael Hann, Financial Times

Un concerto eccezionale che già nel 2022 ha incantato Sonic Park Stupinigi e che porta in scena le prime canzoni dei Pink Floyd, l’occasione unica per tutti gli appassionati di ascoltare – magistralmente suonati e con l’energia di musicisti imperdibili – i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon. Un concerto che ripercorre la discografia dei Pink Floyd dal 1966 al 1972, un vero e proprio ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica.

Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

A fare da cornice tutto il fascino e la suggestione della Cava del Sole “David Sassoli” nel cuore di Matera, città dei Sassi e patrimonio Unesco dell’Umanità.

