Di necessità virtù e pur di ingannare l’attesa del ”liberi tutti” ,ma in sicurezza, il vulcanico zio Ludovico dalla lavagna virtuale per i Bisogni educativi virtuali (Bes) tiene banco con una iniziativa interessante. Naturalmente lo fa dalla sua pagina facebook, coinvolgendo per una chiacchierata a più voci, esperti di varie esperienze. Lo ha fatto nella puntata di esordio con Gabriella Mari, educatore, Donatella Arcangeli Neuropsichiatra, Mariangela Bruno logopedista, Gianluca Daffi psicologo, LabTalento dell’Università di Pavia e naturalmente lui, zio Ludovico, sul tema “Bes neuro varietà o patologia, Gioco o terapia?’’. Per quanti volessero approfondire cosa è emerso in 1 ora e 50 minuti di confronto rivedano la puntata, in attesa della prossima che troverete sulla pagina social del nostro animatore del gioco virtuale e reale. Preferiamo il secondo vista la condizione di crescente alienazione da stress ( e in alcuni casi di insofferenza) che sta portando la dimensione social. Modus in rebus nell’uso e abuso di tablet, computer e smartphone, soprattutto per i ragazzi, costretti tra lezioni e compiti ad almeno quattro ore davanti al computer. E allora lo Scatto a casa di una foto goliardica mentre siete impegnati in un gioco di società mette un pizzico di allegria tra le mura domestica. Potreste vincere un premio in attesa di rincontrare zio Ludovico, impegnato in questo periodo a contrastare la tendenza positiva della bilancia sovrappeso…Statene certi che anche la pesata diventerà un gioco di società. Tanto quest’anno è saltata la prova costume e con una anticipazione del noto brano dei Righeira ‘’ L’estate sta finendo’’. Tamburello a casa? Zio Ludovico che dici?