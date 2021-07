Puntuale, con la pazienza, la professionalità e la passione che ci mette nel dare il meglio di se quando presenta un nuovo lavoro, Anna Terlimbacco dà appuntamento per una serata concerto ‘’Ideale’’ nella sua Miglionico (Matera) sabato 31 luglio. Una serata che si annuncia interessante e con una bella storia da narrare, in musica, danza, scenografia, colori e sensazioni, incentrata su Georgette e sui misteri per l’amato’’Cucirino’’. Un evento cucito su misura…come lo spettacolo pensato e disegnato da Anna. Poche righe per destare curiosità. E poi il tango, con quell’omaggio ad Astor Piazzola che ci sta tutto. Da non perdere e passaparola

LA NOTA DI PRESENTAZIONE DEL’EVENTO

È l’ideale ritrovarsi a Miglionico il 31 luglio alle 21:30 per tornare a viaggiare, lungo il filo invisibile, che separa le due realtà dove il filare trame e ordito resta l’azione principale, e non è male farlo seguendo la storia di Georgette che un terribile arcano deve svelare se con Cucirino vuole per sempre restare.

Come l’amore spinse Dante a compiere il suo viaggio dagli inferi verso il cielo, alla stessa maniera è quell’amore ideale che porta Georgette a lottare per il suo lui e per liberare se stessa da quei fili che più che da sostegno le fanno da ingombro.

A bordo di un tappeto di tango,che non poteva mancare per i cento anni di Astor Piazzolla, tra danze standard ,swing bossa nova e musica italiana, vi aspetto insieme a Francesco Pisanelli al violino,Salvatore Schipilliti al contrabbasso e Rocco Cannizzaro alla fisarmonica e in compagnia di Eustachio Grieco, ballerino professionista

Estratto della biografia di Anna Terlimbacco

Sin da bambina la contraddistingue una spiccata curiosità per il pentagramma della vita e per quello musicale, tanto da giocare un tiro sinistro a mamma e papà anticipando l’approdo sulla terra a bordo della cicogna, previsto per marzo, al 25 febbario 1980.

Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz.

Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo.

Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce.

Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice.

Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Viaggi e messaggi nel 2020.

Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist.

La collana degli errori,è la sua sesta pubblicazione, nel 2020.

Seconda classificata categoria canto leggero e seconda classificata categoria canto lirico nell’edizione 2021 del premio Internazionale Don Domenico Colucci .

lOCANDINA LUGLIO 2021