“Sì sono chiusi da qualche giorno i battenti della 27ª Fiera di Lagopesole, e la zona industriale della frazione di Avigliano, cerniera tra capoluogo di regione e vulture-melfese, è già pronta ad ospitare un nuovo evento. Si terrà nei giorni 29-30-31 ottobre e 01 novembre l’OKTOBERFEST, rivisitazione dell’amatissimo festival bavarese in uno spazio coperto di quasi 2000 m².”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si specifica che:

“Durante i quattro giorni della manifestazione sarà possibile assaporare cibi e gusti della tradizione tedesca, e si verrà serviti da ragazzi/e con abiti tradizionali bavaresi, proprio per cercare di rispettare le usanze tipiche. Sono stati previsti circa 700 posti a sedere, e la permanenza nell’area fiera sarà allietata da musica dal vivo, band e cantanti.

L’evento è stato fortemente voluto da FORST Italia, che ha scelto l’area fiera di Lagopesole per il suo ampio spazio e la comprovata esperienza delle passate edizioni. La ristorazione sarà affidata al ristorante la Cantina di Sant’Angelo le Fratte, mentre per quanto riguarda il servizio birra, la FORST si è affidata al distributore Luigi Salvante.

Sarà presente anche un Beer Shop, dove sarà possibile acquistare non solo birre ma anche souvenir e gadget.

Ogni serata avrà inizio alle ore 20:00 e terminerà alle ore 24:00. Per partecipare, il biglietto d’ingresso costa 5 euro ed è possibile acquistarlo anche in anticipo, online sul circuito Ciaoticket o presso i rivenditori autorizzati, per evitare di fare la fila al botteghino. L’ingresso sarà gratuito per tutti ragazzi fino a 16 anni.

Al momento sono già pervenute diverse prenotazioni, pertanto è preferibile prenotarsi per tempo.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Covid e l’ingresso sarà possibile solo muniti di Green Pass o tampone negativo entro le 48h precedenti.”