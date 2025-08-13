Nella vecchia fattoria…Uomini al pascolo in concerto con Transumana

Originale? Senz’altro è riduttivo, perchè occorre assistere all’evento concerto dal vivo nella “vecchia masseria” come cantava il Quartetto Cetra nella Prima Republica, o come fanno oggi i giovani musicisti del festival “Transumana’’ che saranno in agriturismi e fattorie della Basilicata per un concerto con strumenti a fiato, a corde dedicato agli animali. Per Matera, e citiamo le date prossime date del 30 agosto all’azienda agricola Montemurro a Bosco Coste ( Grottole) e il 31 a Masseria La Fiorita di Matera. Il comunicato spiega di cosa si tratta e alimenta non poco la curiosità, visto che gli animali sono i protagonisti con la loro voce peculiare …che si armonizzerà o si inserirà a piacimento sul pentagramma e sullo spartito della serata. Al tempo e prendete nota. “Transumana’’ è alle porte e ci ricorda che l’uomo fa parte del mondo animale . E se lo facesse (spesso) rispetterebbe sè stesso, gli animali e la natura.



TRANSUMANA

Uomini al Pascolo

II edizione

Torna il primo tour di concerti acustici dedicati

agli animali. Una bizzarra carovana itinerante alla scoperta dei paesaggi e del patrimonio rurale lucano.



CALENDARIO 2025

sabato 19/7 – Marsico Nuovo (PZ) – Fattoria Didattica Agriturismo Vignola- anteprima

sabato 23/ 8 – Oppido Lucano (PZ) – Azienda Lioi

domenica 24/ 8 – Acerenza (PZ) – River Horse

sabato 30/ 8 – Grottole (MT), Belvedere Bosco Coste – Azienda Montemurro

domenica 31/ 8 – Matera – Masseria la Fiorita

sabato 6/ 9 – Potenza – La Nave del Serpentone

domenica 7/ 9 – Picerno (PZ) – Azienda Faruolo

sabato 13/ 9 – Atella (PZ) – Azienda Rupe delle Sorbe

domenica 14/ 9 – Tursi (MT) – Masseria Viviano

sabato 20/ 9 – Pietrapertosa (PZ) – Azienda Pantone

domenica 21/ 9 – Matera – Azienda Tempa Bianca

Ingresso gratuito



Da sabato 23 agosto a domenica 21 settembre, tutti i week end, torna in Basilicata, per la sua seconda edizione, “Transumana – Uomini al pascolo”, il primo laboratorio sperimentale di zoomusicologia in Italia distribuito su un’intera regione: un mese di concerti acustici non invasivi dedicati a differenti specie animali che caratterizzano il patrimonio rurale lucano, ma anche un format di divulgazione scientifica, laboratorio di ricerca e educazione ambientale per riscoprire e valorizzare, in modo alternativo, territori e paesaggi della Basilicata ripercorrendo alcuni tratturi della transumanza.

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, la stagione 2025 – anticipata dall’anteprima con un quartetto d’archi per cavalli, pecore e capre nane – vede ripartire questa stravagante carovana itinerante per dieci appuntamenti, a ingresso gratuito, in altrettante aziende zootecniche lucane. Un progetto nel quale l’uomo si colloca come semplice osservatore esterno con l’obiettivo di stimolare uno sguardo diverso sul mondo animale. Una provocazione per scoprire quanto gli animali possano essere ancor più simili agli uomini nei comportamenti o nelle reazioni emotive che scaturiscono da un’esperienza come quella della musica dal vivo.

Musica ma anche talk con docenti universitari, veterinari, titolari delle aziende, storici, divulgatori, referenti delle tante realtà che hanno sposato l’iniziativa e che arricchiscono il percorso di Transumana, finalizzato sia alla documentazione e osservazione delle risorse delle aree interne, a rischio spopolamento, sia alla valorizzazione del mondo rurale lucano.



Una delle principali novità della seconda edizione riguarda le performance musicali: ai diversi ensemble dell’Orchestra Maldestra, Associazione indipendente – già partner della prima edizione – fondata da ragazze/i neodiplomate/i presso il Liceo Artistico Coreutico e Musicale “W. Gropius” di Potenza, si aggiungono le Associazioni bandistiche provenienti da diversi paesi: hanno infatti aderito la Banda di Oppido Lucano, di Tolve, di Atella e di Avigliano, pronte a personalizzare i loro repertori per mucche, capre, cavalli, pecore, asini.

Nella stagione 2025, inoltre, si amplia la rete e la tipologia di collaborazioni a partire dal patrocinio dell’ASP (Azienda Sanitaria di Potenza) che interverrà anche in alcuni talk in programma; per proseguire con l’Aps Sotto il Castello, con lo spinoff “Giovani Pascoli”, letture di versi del poeta Giovanni Pascoli recitate da ragazzi delle scuole medie, rigorosamente in mezzo agli animali. Si rinnova, poi, la partnership con l’Università degli Studi di Basilicata: alcuni docenti saranno protagonisti dei talk legati a Transumana nell’ambito dell’iniziativa SuperscienceMe per La Notte Europea dei Ricercatori. L’associazione di Cicloturismo Basilicata Bike Trail, partendo in bici da Potenza, parteciperà all’appuntamento in programma a Bosco Coste di Grottole (MT). Sempre sul tema del turismo alternativo, verrà coinvolta l’APS Roads of Lucania che si metterà in viaggio in sella a moto d’epoca alla volta del suggestivo borgo di Pietrapertosa, a ridosso delle Piccole Dolomiti Lucane. Verrà inoltre introdotta, in alcuni appuntamenti, la misurazione delle pulsazioni degli animali prima, durante e dopo aver ascoltato le composizioni eseguite rigorosamente in modalità acustica. Transumana, infine, aderisce in maniera concreta al turismo sostenibile, invitando i partecipanti a raccogliere eventuali rifiuti durante apposite camminate nei pressi delle aziende coinvolte, attraverso la cosiddetta attività di plogging, con lo scopo di mantenere più pulite le aree interessate.



Dalla provincia di Potenza a quella di Matera, Transumana si prepara, anche in questa seconda stagione, a richiamare un target ben preciso di ‘camminatori’, in crescita negli ultimi anni: escursionisti, bikers, appassionati della montagna, esploratori e viaggiatori indipendenti e ancora, studiosi del settore come zoologi, zoonomi, veterinari, antropologi, esperti del paesaggio, musicoterapisti. Una rassegna che si mostra, al contempo, capace di raccogliere attorno a sé una comunità molto ampia, legata alle radici e al territorio ma anche vicina a un’esperienza autentica di turismo lento rurale.

Transumana è un format di valorizzazione territoriale e turismo culturale ideato da Terra Promossa e interamente autofinanziato e prodotto da Lacerenza Produzioni.

