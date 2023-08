Nella ”Ciurma” del Festival “No Tav” Pio, Paolo e tre ‘matricole” altamurane

E la loro presenza si è vista e sentita eccome, tra dibattiti, incontri, musica nella Valle ”No Tav” per quel festival dell’Alta Felicità, svoltosi dal 29 al 31 luglio, che ha visto quest’anno incrementare persone di varie fasce di età provenienti dall’Italia e dall’estero. Naturalmente c’erano anche, oltre a due materani doc come Roberta e Domenico, altri due veterani Pio e Paolo della Città dei Sassi, che ci vanno per dare una mano, in caffetteria, insieme a tre ragazze altamurane (Caterina, Angela e Gina) che sono rimaste entusiaste dell’esperienza fatta. E hanno conquistato tutti, fino a esaurimento scorte, naturalmente, preparando gli ‘sporcamussi”, dolci alla crema con zucchero a velo (una prelibatezza) e friselle al pomodoro.”…E ce t’ mangj” ha commentato Paolo ”colonna” del festival con Pio da varie edizioni .



” Quest’anno – ha detto Pio- si sono toccate a Venaus le 40.000 presenze. Si è parlato di ambiente e di clima, naturalmente, ma anche di legalità, violenza alle donne, lavoro,di regime carcerario, di diritti, di cultura. Sono venuti molti giovani come da programma e tra le cose interessanti è stata allestita anche un’area per disabili, che non è stata più tale visto era frequentata da tutti. Una buona pratica che può fare scuola ovunque. Il festival dell’Alta felicità è una esperienza unica. E’ andato tutto bene. Niente risse, nessuna divisa di alcun tipo, tanta autogestione e senso di responsabilità. Solo voglia di confrontarsi e divertirsi ad alta quota per una causa comune e condivisa. Qui alta velocità fa rima con felicità in Valle, ad alta quota”.



La ciurma del festival continua a imbarcare nuove leve in pieno spirito ‘ideale’ e di volontariato e con un brindisi alla prossima, come ha fatto Paolo pasteggiando con i prodotti della valle. Per saperne di più https://www.altafelicita.org/