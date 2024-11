Nella Città dei Sassi la 14^ edizione del “Matera Sport Film Festival”

Dal 21 al 23 novembre 2024, la città di Matera ospiterà la quattordicesima edizione del Matera Sport Film Festival, “un evento unico -si legge in una nota- che unisce sport, cultura e impegno sociale attraverso il linguaggio cinematografico. Il Festival si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, alle storie di resilienza e inclusione che caratterizzano il mondo dello sport. Per tre giorni, le principali sedi culturali di Matera saranno animate da proiezioni, dibattiti, spettacoli e incontri con protagonisti e ospiti di prestigio, nazionali e internazionali.”

Giovedì 21. Anteprima d’eccezione al Cineteatro Comunale G. Guerrieri, con la sezione speciale dedicata alle Scuole “La cultura attraverso le immagini e le storie di sport: a scuola di cinema”. Alle 10:30 si alza il sipario per lo spettacolo teatrale “Ultimo Round“, di Gaetano Colella e Andrea Simonetti: la storia del pugile sinti Johann “Rukelie” Trollmann, simbolo di lotta e resistenza contro le discriminazioni. A seguire la proiezione di opere in concorso. Nel pomeriggio sarà Il Piccolo ad ospitare la lunga maratona di film sportivi che la Giuria del Festival ha selezionato per l’edizione 2024. La Cerimonia d’inaugurazione del Festival avrà luogo alle ore 20, sempre al Cineteatro Il Piccolo: donne protagoniste con la proiezione fuori concorso del film Amina, diretto da Serena Tondo.

Venerdì 22. La seconda giornata del Festival presenterà un ricco programma di appuntamenti con proiezioni, incontri tematici e laboratori in diversi luoghi della città: Cineteatro Il Piccolo, Università degli Studi della Basilicata, Casa delle Tecnologie Emergenti, OpenSpace Apt Basilicata. Lo sport e il territorio saranno al centro di una riflessione che coinvolgera esperti, policy makers e addetti ai lavori su politiche, strategie d’azione e comunicazione per uno sviluppo del territorio sempre più sostenibile e accessibile. Nel pomeriggio, la programmazione si sposterà alla Casa delle Tecnologie Emergenti, dove dalle ore 15:30 alle 18:30 riprenderanno le proiezioni del Matera Sport Film Marathon, con i due slot tematici “A World of Sport” e “Sport Stories”. Alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze OpenSpace Basilicata, si terrà l’incontro “Turismo sportivo e accessibilità“: una grande opportunità per la Basilicata, organizzato in collaborazione con APT Basilicata e UNPLI Basilicata, per promuovere il territorio lucano attraverso le opportunità offerte dallo sport.

Sabato 23. L’ultima giornata del Festival si aprirà con proiezioni dedicate alle scuole, presso il Cineteatro Comunale G. Guerrieri. Nel corso della mattinata è in programma la consegna del Premio Giornalistico “Nino Grilli”, in collaborazione con l’USSI Unione Stampa Sportiva Italiana. Ospite d’eccezione della giornata Francesco Fortunato, atleta dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle, campione del mondo nella staffetta mista di marcia e olimpionico a Parigi 2024. Cerimonia di premiazione del Festival alle ore 19:00 presso il Cineteatro Il Piccolo, con la proiezione del docufilm Fiorentina Special di Davide Lemma.

Il Matera Sport Film Festival vedrà la partecipazione di registi, atleti e giornalisti che porteranno al pubblico testimonianze e visioni uniche sul ruolo dello sport come strumento di cambiamento sociale. Il Festival sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza del turismo sportivo e dell’accessibilità come fattori di sviluppo per il territorio lucano. “Anno dopo anno i lavori iscritti in concorso“, sottolinea il Direttore artistico del Festival, Michele Di Gioia, “hanno una qualità sempre più elevata: risulta davvero molto difficile selezionare quelli da presentare al Festival. Ringrazio la Giuria, presieduta da Carlo Paris, per l’egregio lavoro svolto”.